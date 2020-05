Khemmis: Veröffentlichen Gitarren-Playthrough für „Bloodletting“

Die Heavy/Doom Metaller Khemmis aus Denver, Colorado haben am 17. April ihr neues Mini-Album Doomed Heavy Metal über Nuclear Blast veröffentlicht. Heute präsentiert die Band ein Gitarren-Playthrough zu ihrem Song Bloodletting, das ihr euch hier ansehen könnt:

Doomed Heavy Metal ist eine einzigartige Sammlung von Songs des Quartetts. Seite A enthält neben einigen besonderen Singles A Conversation with Death from the band’s 7” split with Sprit Adrift and Empty Throne from the Decibel Magazine Flexi Series auch ein brandneues Cover von Rainbow in the Dark. Seite B hebt vor allem die emotionale Kraft hervor, die die Band live besitzt, mit einer Auswahl von Live Songs von dem 2018er Two Nights of Doomed Heavy Metal – ein Song von jedem Khemmis– Album.

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns sehr, Doomed Heavy Metal endlich zu veröffentlichen! Jetzt, wo sich die Welt immer noch in so schweren Zeiten befindet, ist es wichtiger denn je, sich auf die Bereiche unseres Lebens zu konzentrieren, in denen wir Stärke finden und die uns mit anderen verbinden. Für uns vier ist Heavy Metal so ein Bereich, genauso wie für viele von euch. Dieses Mini-Album widmen wir unseren Fans, Dave von 20 Buck Spin, Monte und unserer großen Nuclear Blast Family, genauso wie dem Heavy Metal selbst, als Kunstform und Lebensstil. Also legt dieses Album auf, gönnt euch einen Drink und lasst die Songs ein wenig Licht in diese dunkle Welt bringen.“

Doomed Heavy Metal Trackliste: