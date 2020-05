Roots Of Unrest: veröffentlichen EP „In Memory Of Mankind“

In der Rhein / Main Metropole und im Frankenland sind sie längst keine Unbekannten mehr und im aktuellen Metal Hammer werden sie als „Helden von morgen“ präsentiert! Die Rede ist von der Death Metal Band Roots Of Unrest aus Rodgau. Ihre aktuelle EP In Memory Of Mankind ist bereits seit einiger Zeit haptisch bei der Band zu erwerben, nun folgt am 8. Mai 2020 auch der offizielle digitale Release.

Als Vorgeschmack gibt es hier bereits den Teaser für King Dracul:

Zitat Metal Hammer (Tom Lubowski):

„Von tiefen Growls über düsteres Fauchen bis hin zu hauch dünnem Krächzgesang ist praktisch alles dabei, was das Herz eines Extreme-Metallers begehrt. Wem es da nicht in den Haarspitzen juckt, mal kräftig die wallende Mähne durchzuschütteln, scheint wohl gänzlich Genre-resistent zu sein“

Dazu haben die Herren aus Rodgau einen Livemitschnitt des Songs Prophet veröffentlicht. Die Band dazu via Facebook:

„Ihr habt danach gefragt und bald ist es soweit! Am 08.05.2020 wird unsere EP- In Memory Of Mankind digital auf diversen Plattformen erhältlich sein. Genauere Infos bekommt ihr dazu noch.

Die Zeitschriften haben es beschrieben und wir haben nochmal unsere Festplatten durchforstet. Hier ist eine Live-Aufnahme von unserem bisher unveröffentlichten Song Prophet!

Perfekt um daheim die Boxen auf zu drehen und etwas Konzertfeeling zuhaben.“