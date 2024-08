Torgeir Waldemar – Mercy

Artist: Torgeir Waldemar

Herkunft: Oslo, Norwegen

Album: Mercy

Genre: Americana, Country, Folk, Singer/Songwriter

Spiellänge: 45:37 Minuten

Release: 06.09.2024

Label: Jansen Records

Link: https://www.facebook.com/torgeirwaldemar/?locale=de_DE

Bandmitglieder:

Gesang, Akustik Gitarre – Torgeir Waldemar

Geige, Hintergrundgesang – Michael Barrett Donovan

Tracklist:

Where To Throw My Sahdow Dover Traces Of Lust For No Reason At All Death Crept Upon Me The Road To Evermore Vibriation Of Strings Cracking Lacquer Bigger Wave The Way You Make Me Feel Remedy Pt. II

Dieses Zitat von Monty Mython habe ich die letzte Zeit einige Male zitieren müssen und auch bei diesem Review ist es unvermeidbar: „Kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem“ („And now for something completely different“). Überhaupt nicht Metal und doch gehört dazu ein Review in unserem Magazin. Das hat zum einen damit zu tun, dass es sich bei Torgeir Waldemar um den Gitarristen der genialen The Devil & The Almighty Blues handelt und zum anderen, weil ich immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Alben jenseits der „normalen“ Hörgewohnheiten“ bin und solch ein außergewöhnliches Album ist Mercy auf jeden Fall!

Dass Torgeir Waldemar ein wahnsinnig guter Gitarrist ist, weiß man spätestens durch seine Arbeit bei The Devil & The Almighty Blues. Wie die gut informierten Fans wissen, unterschreiben gute Gitarristen einen Vertrag mit dem Teufel, damit sie das Gitarrenspiel beherrschen. Spätestens seit Robert Johnson ist das so. Torgeir Waldemar scheint mit dem Teufel einen Vertrag gemacht zu haben, der ihn im Stoner Blues Rock und im Country Folk, Singer/Songwriter weiterbringt. Für sein Soloprojekt lässt er die schweren Riffs weg, packt eine Akustikgitarre aus und wandelt auf den Spuren eines Townes van Zandt oder Neil Young, nur einmal, um die Richtung des Albums vorzugeben. Bereits 2020 wagte er mit Love einen Ausflug in dieses Genre, holte sich dabei allerdings einige Musiker mit ins Studio. Mit dem Schwesteralbum Mercy geht er noch einen Schritt weiter. Er setzt sich in einen Raum, nimmt die Akustikgitarre zur Hand, singt und wird von Michael Barret Donovan mit Geige und Hintergrundgesang begleitet. Live aufgenommen und gemischt wird es direkt auf ein ¼” Tape ohne Overdubs von Kumpel Anders Mølller.

Das Album erscheint am 06.09.2024 über das Label Jansen Records und wird dort und über das Bandcamp als Vinyl in den Farben schwarz oder blau (limitiert auf 200 Stück) erhältlich sein.

Entstanden sind insgesamt elf Tracks, die eine ungeheure Intimität, Intensität und auch Verletzlichkeit an den Tag legen. Wunderbar schöne Songs mit spärlicher Instrumentierung, manchmal nachdenklich und vlt. auch etwas entrückt. Eine Session der beiden Musiker Torgeier Waldemar und Michael Barrett Donovan, die wunderbar von Torgeier Waldemars langjährigen musikalischen Weggefährten Anders Mølller festgehalten wurde.

Nachdenklichere Songs wie der Opener Where To Throw My Shadow oder For No Reason At All überwiegen, während Songs wie Traces Of Lust oder Bigger Wave mehr Western-Charakter haben und etwas bedächtig Staub aufwirbeln.

Torgeir Waldemar sagt zum Album: „Barmherzigkeit ist der Begleiter der Liebe. Die beiden gehören zusammen wie Yin und Yang in einer untrennbaren Verwandtschaft. Wie das Alte und das Neue Testament. Wie Hass und Liebe. Wie Tag und Nacht, Sonne und Mond. Und nicht zuletzt als Gut und Böse. Es geht um das, womit wir als Menschen kämpfen. Womit wir jeden Tag konfrontiert werden.“

Ende Juli habe ich mich nach einem Konzert von The Devil &The Almighty Blues in Aschaffenburg mit Torgeir Waldemar unterhalten. Dort verriet er mir, dass er mit dieser Nummer nächstes Jahr, auch bei uns in Deutschland, eine kleine Tour machen wird. Für mich ist jetzt schon klar, dass ich da unbedingt dabei sein muss!