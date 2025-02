Death By Unga Bunga – Raw Muscular Power

Die Norweger Death By Unga Bunga (was für ein Bandname) sind mit ihrem mittlerweile siebten Album zurück. Wenn man bei knapp 28 Minuten überhaupt von einem Album sprechen mag. Ich lass jetzt die üblichen Vergleiche mit Doomkapellen, bei denen ein einzelner Song teilweise schon länger ist. Death By Unga Bunga sind ja auch nicht im Doom, sondern im Garage Punk / Power Pop unterwegs.

Das norwegische Quintett Sebastian Ulstad Olsen, Stian Skagmo Gulbrandsen, Preben Sælid Andersen, Even Rolland Pettersen und Ole Steinar Wiik Nesset gleicht die Kürze seines Albums allerdings durch die Länge ihrer Namen aus 😉

Ihr neues Album Raw Muscular Power ist beim Label ihrer Landleute Jansen Records erschienen und dort physisch sowohl als CD, als auch auf Vinyl erhältlich. Raw Muscular Power ist nicht nur ein kurzes, sondern auch recht flottes Scheibchen. Garage Punk mit Power Pop im Gute-Laune-Stil. Man nimmt sich auch textmäßig nicht zu ernst und der Spaß steht bei dem Quintett eindeutig im Vordergrund.

Die Band lässt zwar die Muskeln anspannen, die sich dann getrost beim Hörer zum Tanzen wieder entladen können. Nicht zu viel Härte, denn die poppige Attitüde fehlt zu keinem Zeitpunkt und so sind es dann recht eingängige Songs, wie zum Beispiel Therapy oder Trembling, die die Zielgruppe nicht verfehlen. Auf Raw Muscular Power hat man sich zudem für den Gesang noch prominente Szene Gäste, wie Mike Krol, der Garagenrock-Held aus Wisconsin (auf Therapy) und Haley Shae von Sløtface (auf Starchild) beim Gesang dazugeholt.

Was das Quintett Death By Unga Bunga auf Raw Muscular Power mit ihrem Mix aus Garage Punk und Power Pop veranstaltet, tut bestimmt keinem weh, kann jedoch durchaus zu guter Laune führen. Zum ersten Mal gibt es mit Ring Meg Hvis Du Trenger En Venn (übersetzt so viel wie: Ruf mich an, wenn du einen Freund brauchst) einen Song in der Muttersprache des Quintetts. Und der hat was, ohne dass ich ein einziges Wort verstehe.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Death By Unga Bunga – Raw Muscular Power in unserem Time For Metal Release-Kalender.