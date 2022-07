Traitor: haben vierten Song und Video „66 Exeter Street“ aus ihrem neuen Album veröffentlicht

Seit Freitag gibt es das vierte Studioalbum des schwäbischen Dreschkommandos Traitor auf allen Streaming-Plattformen und bei eurem Platten-Dealer. Von der Kritik hoch gelobt, kann man Exiled To The Surface wohl als das vielseitigste ihrer bisherigen Laufbahn bezeichnen. Vom teutonischen old-school Sound bei Total Thrash bis hin zum Cover des WHAM!-Klassikers Careless Whisper ist alles vertreten, was das Herz der Freunde in Hyperspeed gespieltem Metal höherschlagen lässt.

Zur Feier des Tages gab es mit 66 Exeter Street das vierte Video. Inspiriert durch Squeeze, eine der gruseligsten The X-Files-Folgen ever, in der Serienkiller Tooms sein Unwesen treibt, erzeugt der Song 66 Exeter Street eine ähnlich sinistre Atmosphäre wie einst Slayers Dead Skin Mask. Der biestig fauchende Gesang von Drummer Andreas Mozer gepaart mit rasiermesserscharfen Riffs und einem unheilvoll wummernden Bass, treibt dem Hörer wohlig, kalte Schauer über den Rücken und den puren Angstschweiß auf die Stirn. Perfekt vertonter, blanker Horror.

