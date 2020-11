Trans-Siberian Orchestra: Christmas Streaming Event erzeugt Vorfreude bei Fans

Einer der größten Acts dieser Zeit, das Trans-Siberian Orchestra (TSO), tut sich mit dem deutschen Independent-Artist-Service SAOL zusammen, um seine fünf bahnbrechenden Rock-Opern in Albumform auch in Europa wieder digital erhältlich zu machen. Versorgt euch mit magischen Songs voller epischer Storys, die seit mehr als zwei Dekaden regelmäßig Millionen von Zuschauern und Zuhörern verzaubert haben – insbesondere Fans von Savatage werden dieses Projekt, unter anderem von und mit Paul O’Neill und Jon Oliva, lieben. Ab diesem Freitag, 6. November, ist der Katalog via Streaming und Download auf den gängigen Plattformen erhältlich.

Vor dem Hintergrund der alles andere zum Erliegen bringenden Pandemie haben TSO darüber hinaus kürzlich ihr erstes Livestream-Event überhaupt angekündigt! Tickets für die innovative Show, basierend auf dem Album Christmas Eve And Other Stories, die am 18. Dezember ihre Premiere feiern wird, sind für 30 US-Dollar auf der Website www.tsolivestream.com erhältlich. Neben regulären Tickets gibt es auf www.trans-siberian.com auch besondere Geschenk-Pakete inklusive T-Shirts, Masken und mehr, die virtuell als digitale Geschenke an Freunde, Familienmitglieder und andere Fans versendet werden können.

Und noch besser: Als Vorbereitung auf das heiß ersehnte Streaming-Event gibt es die drei Weihnachtsalben des Trans-Siberian Orchestra ab jetzt als preiswertes Bundle, genau zur richtigen Zeit, um es sich mit der Familie gemütlich zu machen und den Geist der Weihnacht hereinzubitten. Neben dem 90-minütigen Streamingkonzert wird es auch besonderes Behind-the-Scenes-Material sowie Interviews geben.

In diesem brandneuen Trailer gibt es einen ersten Eindruck.

