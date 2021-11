Tristan Harders‘ Twilight Theatre: zweite Single veröffentlicht

Auf seinem Facebook-Account kündigt Tristan Harders das Musikvideo zu Halls Of Glory an. Er beschreibt es als episches filmisches Meisterwerk, was durchaus die Neugier weckt.

Gedreht wurde an sechs Tagen in unterschiedlichen Locations in Norddeutschland. Wie ein Ruderboot, eine Höhle im Harz und ein Kettenhemd zu einem epochalen Musikvideo verschmelzen, dürfen wir in diesem aufwendig produzierten Musikvideo erleben. Für die Umsetzung ist im Übrigen das noch junge Filmproduktion Unternehmen Baererfilms GmbH aus Hamburg (https://www.baererfilms.de/) verantwortlich. Das Team, bestehend aus Juliane Kuhnle, Christian Wisniewski und Carl Luis Arndt, hat auch schon für Tristans Hauptband Terra Atlantica den titelgebenden Song des aktuellen Albums Age Of Steam in bewegte Bilder gebannt. Vor der Veröffentlichung seines Debütalbums Drifting Into Insanity, das am 14.01.2022 erscheinen wird, dürfen wir uns noch auf eine weitere Single freuen.