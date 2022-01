Das Interview mit Tristan Harders zu seinem Solodebüt „Drifting Into Insanity“

Artist: Tristan Harders‘ Twilight Theatre

Herkunft: Hamburg, Deutschland

Genre: Power Metal, Melodic Metal

Label: Pride & Joy Music

Link: https://www.facebook.com/tristanharderstwilighttheatre/

Bandmitglieder:

Gesang – Tristan Harders

Instrumente – Tristan Harders

Die Pandemie als Chance wahrgenommen hat Tristan Harders mit seinem Solodebüt Drifting Into Insanity. In diesem Interview erfahrt ihr, wie Idee und Album entstanden und welche übernatürlichen Kräfte sich eingemischt haben. Außerdem verrät Tristan noch etwas zum Stand der Dinge beim dritten Terra Atlantica Album.

Time For Metal / Lars T.

Hallo Tristan,

die letzten zwei Jahre waren für Livekonzerte ein Desaster, dennoch ist bei dir in dieser Zeit viel passiert. 2020 hast du mit Terra Atlantica das Album Age Of Steam veröffentlicht (weiterführende Links unter diesem Interview) und im vergangenen Jahr sprachen wir über deine Teilnahme am The Blind Guardian Imagination Song Contest sowie deine gemeinsamen Aktivitäten im Duo Terra Acoustica gemeinsam mit Nico Hauschildt. Zudem hast du die Zeit genutzt und versucht das Beste aus der Lage zu machen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie die Idee zum Soloprojekt entstand.

Tristan Harders’ Twilight Theatre/ Tristan

Moin Lars,

über die letzten sieben Jahre hat sich bei mir einiges an Material angesammelt, was Songs betrifft, die ich für Terra Atlantica oder andere Bands geschrieben, aber dann doch nicht verwendet habe, weil sie stilistisch oder thematisch nicht ins Konzept passten. Zum Beispiel habe ich Anfang letzten Jahres zwei Singles veröffentlicht: Apollo und The Satyr Way, das waren eigentlich Songs für meine ursprüngliche Vorstellung vom dritten Terra Atlantica Album, aber das hab ich ja komplett verworfen und neu geschrieben. Na ja, aber weil ich gerade sowieso Zeit hatte, dachte ich mir, jetzt nehm ich einfach mal ein paar von diesen Songs und mache ein Soloalbum draus.

Time For Metal / Lars T.

Mit The End sprichst du recht deutlich den zerstörerischen Umgang der Menschheit mit der Umwelt an. Der Titel sticht damit aus deinen ansonsten fantasieorientierten Lyrics raus. Was hat dich dazu bewogen?

Tristan Harders’ Twilight Theatre / Tristan

Die Fantasie spiegelt ja auch des Öfteren die Umstände der Realität wider 😉 Dieser Song entstand aus einem Gefühl der Weltuntergangsstimmung, hervorgerufen durch eine Kombination aus Pandemie und Klimawandel, deren Auswirkungen wir ja jetzt immer mehr zu spüren bekommen (siehe Flutkatastrophe letztes Jahr). Ich sehe da leider etwas schwarz und fürchte, dass wir in Zukunft noch weitere Probleme diesbezüglich bekommen werden, da einfach zu wenig dagegen getan wird. Deswegen hatte ich das Bedürfnis, das Thema mal in einem Song anzusprechen.

Time For Metal / Lars T.

Du hast von der Videoproduktion zu Halls Of Glory geschwärmt, auch wenn es dabei wohl einige Hürden zu überwinden gab. Wenn man das Musikvideo betrachtet, muss man anerkennen, dass du mit Baererfilms offenbar einen guten Partner für das Projekt hattest. Plauder doch mal etwas aus dem Nähkästchen.

Tristan Harders’ Twilight Theatre / Tristan

Beim Dreh des Musikvideos ist so gut wie alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Das lag aber nicht an Baererfilms, sondern eher daran, dass irgendeine Übermacht scheinbar den Dreh verhindern wollte. Erst ist uns auf dem Hinweg ein Reifen kaputtgegangen, dann hat es aus heiterem Himmel geregnet, der Stromgenerator hat aus unerklärlichen Gründen nicht die angegebene Leistung gebracht, dann ist er am Ende ganz ausgefallen, das Kameraboot ist auf Grund gelaufen…

In Anbetracht der Umstände ist das Video aber dank Baererfilms trotzdem sehr gut geworden und wir haben jetzt immerhin was zu erzählen. Nächstes Mal überlege ich es mir aber zweimal, ob ich im Oktober bei Temperaturen um 0° auf einem Boot übernachte, um dann morgens um fünf auf den Morgennebel zu warten, der ausgerechnet an diesem Tag nicht auftauchen will 😀

Time For Metal / Lars T.

Planst du denn auch Liveauftritte mit den Songs von Tristan Harders‘ Twilight Theatre?

Tristan Harders’ Twilight Theatre / Tristan

Ich hätte mir gewünscht, im Januar eine Releaseshow zu veranstalten und mit ein paar Leuten das Album live zu spielen, aber das war zeitlich einfach nicht drin. Ich bin gerade vollzeitig mit den Aufnahmen zum dritten Terra Atlantica Album beschäftigt. Abgesehen davon ist ja eh Pandemie. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Zukunft zu einem Livekonzert von Twilight Theatre kommen könnte, aber momentan sind meine Prioritäten woanders.

Time For Metal / Lars T.

Auch mit Terra Atlantica bist du gerade sehr aktiv. Euer Crowdfunding Projekt war erfolgreich und ihr steck jetzt mitten in der Realisierung. Kannst du uns etwas zum aktuellen Stand verraten?

Tristan Harders’ Twilight Theatre / Tristan

Die Aufnahmen sind in vollem Gange und wir liegen sogar nicht ganz so weit hinter unserem utopischen Zeitplan wie gedacht. Die Drums und meine Gitarrenparts sind fertig und Julian nimmt derzeit den Bass bei sich zu Hause auf. Allerdings muss ich jetzt ja auch noch die Gitarrenparts von Freddie übernehmen. Jetzt am Wochenende geht es trotzdem schon mit dem Gesang los.

Time For Metal / Lars T.

Leider ist Freddie jetzt doch bei Terra Atlantica ausgestiegen. Ihr seid früher schon zu dritt unterwegs gewesen, aber die Unterstützung an der Gitarre hat es dir sicherlich erlaubt, den Fokus mehr auf den Gesang zu legen. Die Situation ist noch recht frisch, habt ihr dennoch schon besprochen, wie ihr weitermachen wollt? Insbesondere auf der anstehenden Tour mit Grailknights könntet ihr den zusätzlichen Punch sicherlich gut gebrauchen.

Tristan Harders’ Twilight Theatre / Tristan

Zu dritt können wir natürlich nicht abliefern, wir brauchen live mindestens zwei Gitarren (eigentlich eher drei), sonst sind wir nicht komplett. Wir sind natürlich schon auf der Suche nach einem Nachfolger, der dauerhaft bei uns einsteigen will, aber selbst wenn wir den vor der Tour nicht mehr finden, haben wir trotzdem noch zwei, drei Aushilfen, auf die wir zurückgreifen können. Ganz zur Not würde Freddie es auch noch selber machen, hat er schon gesagt.

Time For Metal / Lars T.

Kommen wir noch mal zurück zu deinem Soloprojekt. Für den Song Save Me From Insanity hast du zwei internationale Gastmusiker gewinnen können. Tomi Fooler, der Sänger der italienischen Power Metal Formation Skeletoon und Gabriel Tuxen, der bei der dänischen Band Seven Thorns die Axt schwingt. Verrate uns doch bitte mal, wie es zu der Zusammenarbeit kam.

Tristan Harders’ Twilight Theatre / Tristan

Mit Seven Thorns haben wir vor Ewigkeiten mit Terra Atlantica ein paar Gigs zusammen gespielt (was wir gerne wiederholen würden) und so kam der Kontakt zustande. Gabriel hat ja auch schon auf The Treachery Of Mortheon ein Gastsolo gespielt und ich war davon so begeistert, dass ich ihn einfach noch mal gefragt hab. Tomi Fooler ist tatsächlich auf mich zugekommen. Er hatte mich irgendwann gefragt, ob wir nicht mal einen Song zusammen machen wollen und ich hab ihm dann diesen vorgeschlagen. Das traf sich in der Tat sehr gut, weil er irrsinnig hoch singen kann, was für die Power des Songs sehr wichtig ist. Ich selber hätte das nie so hinbekommen, deswegen bin ich sehr froh über die Zusammenarbeit.

Time For Metal / Lars T.

Quest Into The Mountains Of Steel enthält die vermeintlich schlichte Botschaft, dass man gewisse Anstrengungen auf sich nehmen muss, um die eigene Situation zum Besseren zu verändern. Hat dieser Song eine konkrete Bedeutung für dich?

Tristan Harders’ Twilight Theatre / Tristan

Diese Thematik kommt ja in meinen Songs glaube ich häufiger vor, z.B. in Halls Of Glory “as you reach for higher altitudes you stumble and you fall but may never lose your hope”. Man könnte das als eine Art Eigenmotivation verstehen (auch wenn ich bei Quest Into The Mountains Of Steel zufällig an jemand anderes dachte), die hat man nämlich besonders als Musiker sehr oft nötig, wenn man mal wieder darüber nachdenkt, einfach alles hinzuschmeißen, weil es eh zu nichts führt 😀

Diese Motivationsmessages sind aber für mich auch ein wichtiger Teil des Power Metals. Es heißt ja nicht umsonst Power Metal, denn es gibt einem die Power \m/

Time For Metal / Lars T.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Die letzten Worte überlasse ich gerne wieder dir.

Tristan Harders’ Twilight Theatre / Tristan

Danke für die Fragen! Ich bin extrem gespannt darauf zu sehen, wie das Album ankommt und hoffe natürlich, damit etwas Geld für weitere Projekte reinzuholen 😉

Ich hoffe, wir sehen uns alle im April auf der Superpower Tour der Grailknights, auf der wir mit Terra Atlantica als Support dabei sind. Im September dürft ihr dann auf das dritte Album gespannt sein. Das wird definitiv etwas Besonderes 😉

