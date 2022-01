Groundbreaker – Soul To Soul

Das Debütalbum Soul To Soul von Groundbreaker feierte im November die Feuertaufe und wurde seitdem in der Melodic Rock Szene sehr wohlwollend angenommen. Wollen wir im frostigen Januar mal schauen, ob die Wärme der Platte auch skeptischere Rockfans auftauen kann. Das passende Label für höhere Aufgaben wurde direkt mit Frontiers Music s.r.l. gefunden. Mit dem Know-how im Rücken drehen die fünf Musiker weite Kreise. Groundbreakers mischen ganz traditionell alle geliebten europäischen Melodic Rock Bestandteile in ihre Kunst. Ganz vorne steht Sänger Steve Overland, der zudem bei Wild World in die Saiten seiner Gitarre griff. Schlecht weg kommen sie mit Soul To Soul ganz sicher nicht, für mich persönlich alles etwas zu gut strukturiert, Überraschungen bleiben gänzlich aus, dafür legt die Formation auf gleichbleibende Qualität und kann zwölf Titel mit breiter Brust vorstellen, die alle das Album ohne Probleme repräsentieren können. Das spacige Artwork spiegelt die Idee hinter dem Silberling wider. Weite Melodien und ein lockeres Korsett mit vielen atmosphärischen Ansätzen sollen den Hörer schwerelos durch das weite All treiben lassen. Als Hintergrundmusik eine 1A-Wahl. Soul To Soul kann man einschalten, ohne dass man dabei auch nur irgendjemand vor den Kopf stößt. Harmonisch finden die Klänge in allen Ohren den Ruhepol. Standing On The Edge Of A Broken Dream lebt von feinen elektronischen Beats, die typisch nach den guten alten 80ern greifen. Bei dem Songwriting kann man nichts falsch machen. Wird dadurch denn alles richtig gemacht? Auch das muss man leider verneinen. Was fehlt, bleibt das eigene Gesicht, welches auch Steve am Mikrofon nicht vermitteln kann. Klar, Soul To Soul hat Eindruck hinterlassen, hier agieren keine Amateure, doch um ganz oben anzugreifen, muss man im Jahr 2022 weiter aus der Reserve kommen und nicht nur auf das setzen, was eh schon seit vierzig Jahren funktioniert. Höhepunkte bilden neben dem Titeltrack, Fighting For Love und Til The End Of Time in einem wie schon angesprochen grundsoliden Album auf einem hohen Niveau.

