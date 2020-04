Trivium: veröffentlichen heute das Album „What The Dead Men Say“ + Aktionen zur Veröffentlichung

Das hochgelobte und bei uns mit 8.5/10 Punkten bewertete neue Album What The Dead Men Say ist ab heute überall erhältlich.

Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, wird es eine Reihe von Aktionen in der Veröffentlichungswoche geben.

Am heutigen Veröffentlichungsttag wird Matt Heafy auf seinem angesagten Twitch-Kanal um 21:00 das neue Album What The Dead Men Say ein komplett durchspielen

Am Samstag, dem 25. April, wird der Auftritt von Trivium beim Download Festival 2019 in UK um 21 Uhr auf Knotfest.com gestreamt. Die Bandmitglieder werden parallel Fragen der Fans beantworten und mit ihnen chatten.

Am Montag, den 27. April, wird Trivium einen virtuelles In-Store Event veranstalten. Los geht es per Livestream ab 21:00 Uhr auf www.trivium.org.

Am Mittwoch, dem 29. April, werden Trivium und der Produzent Josh Wilbur um 21:00 Uhr eine Fragestunde für Fans veranstalten, die auf Facebook und YouTube der Band übertragen wird.

Schließlich wird am Donnerstag, 30. April um 21.00 Uhr die Headliner-Show von Trivium in der Brixton Academy in Großbritannien von 2018 auf dem YouTube-Kanal der Band ausgestrahlt. Die Band wird zeitgleich in den Kommentaren mit den Fans chatten.