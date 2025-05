Twin Mill: veröffentlichen neue Single „What A Waste“ mit Musikvideo

Nach ihrer gefeierten Debüt-EP und Shows mit Szenegrößen wie Trophy Eyes oder Split Chain melden sich Twin Mill mit ihrer neuen Single What A Waste eindrucksvoll zurück. Der Song ist ein weiterer Beweis für das enorme Potenzial des Heilbronner Quartetts, das sich mit seinem unverkennbaren Sound aus Grunge, Punk, Emo und Hardcore längst einen Namen in der deutschen Alternative-Szene gemacht hat.

What A Waste ist ein wütend-melancholischer Abgesang auf das Gefühl, im Kopf nicht weiterzukommen – trotz aller Möglichkeiten. Zwischen schweren Gitarrenriffs, nach vorn treibenden Drums und einer einprägsamen Hook transportiert der Song das lähmende Gefühl von innerem Stillstand. Es ist ein Stück über Selbstzweifel, mentale Sackgassen und die bittere Erkenntnis, dass man sich selbst am meisten im Weg steht – erzählt mit einer guten Portion trockener Selbstironie.

Musikalisch knüpfen Twin Mill an die Energie ihrer ersten EP Different Skies (2024) an, gehen dabei aber einen Schritt weiter in Richtung düsterer Grunge-Ästhetik, ohne ihre emotionale Direktheit zu verlieren. Der Sound ist roh, reflektiert und trifft einen Nerv – irgendwo zwischen Nirvana, Superheaven und Deftones. Mit What A Waste festigen Twin Mill ihren Status als eine der spannendsten neuen Rockbands Deutschlands – laut, ehrlich, emotional und kompromisslos.

In Kürze stehen unter anderem Shows mit Hot Water Music, Trophy Eyes und Defeater an:

05.06.2025: Stuttgart, Juha West w/ Trophy Eyes

19.06.2025: Karlsruhe, Substage w/ Hot Water Music

22.06.2025: Dresden, Farewell Youth Fest

01.08.2025: Mössingen, U&D Festival

13.09.2025: Baunatal, Red Fall Festival

21.10.2025: Berlin, Hole 44 w/ Defeater

Über Twin Mill

Gegründet 2022 in Heilbronn, leben Twin Mill die 90s-Vibes – musikalisch wie ästhetisch. Ihr Sound ist ein Mix aus Grunge, Punk, Emo und Hardcore, ihre Songs sind roh, leidenschaftlich und voll emotionaler Tiefe. Nach ihrer Debüt-EP Different Skies und Support-Shows für namhafte Acts wächst ihre Fanbase stetig – live wie digital.

Besetzung:

Cédric Roser – Gitarre/Vocals

Tobias Schebesch – Gitarre/Vocals

Daniel Bauer – Bass

Fabian Ragg – Drums