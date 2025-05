Agent Steel: feiern ihr 40-jähriges Bandjubiläum

Agent Steel, die legendäre Speed/Thrash-Metal-Band, feiert beeindruckende 40 Jahre Bestehen. Mit den Originalmitgliedern John Cyriis (Gesang) und George Robb, die im vergangenen Dezember bei einem einmaligen Auftritt auf dem Eindhoven Metal Meeting Festival zu sehen waren, bleibt die Band weiterhin ein elektrisierendes Erlebnis für Fans weltweit. Ein neuer Bassist wird in den kommenden Monaten zur Band stoßen.

In der aktuellen Besetzung wird Cyriis von den erfahrenen Musikern Johnny Moraes (Gitarre) und Marcus Dotta (Schlagzeug) unterstützt, die beide Veteranen von Warrel Danes Band sind und als Begleitmusiker für ikonische Künstler wie Ripper Owens (ehemaliger Sänger von Judas Priest) und Udo Dirkschneider während ihrer Südamerika-Tourneen tätig waren. Die Gruppe wird durch Ricardo França an der Gitarre, der von Steel Tormentor stammt, verstärkt und bildet so ein dynamisches Ensemble.

Agent Steel arbeitet derzeit an ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album, dem Nachfolger zu ihrem 2021 veröffentlichten Werk No Other Godz Before Me. Die Veröffentlichung ist für 2025 weltweit geplant und verspricht, ihr Erbe als eine der beständigsten Kräfte in der Metalszene zu festigen.

Agent Steel online:

https://www.facebook.com/AgentSteelOfficial/

https://www.instagram.com/agentsteelofficial