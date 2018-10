BLACKOUT PROBLEMS – KAOS Tour 2018

01.11.2018 DE – Konstanz- Kulturladen *

02.11.2018 CH – Zürich- Dynamo *

03.11.2018 DE – Stuttgart- Wizemann Club *

05.11.2018 DE – Saarbrücken- Kleiner Club #

06.11.2018 DE – Frankfurt am Main- Das Bett #

07.11.2018 DE – Köln- Gebäude 9 #

09.11.2018 DE – Bremen- Tower #

10.11.2018 DE – Hannover- Chez Heinz #

12.11.2018 DE – Hamburg- Knust #

13.11.2018 DE – Berlin- Musik & Frieden #

14.11.2018 DE – Leipzig- Naumanns #

16.11.2018 AT – Wien- Chelsea #

17.11.2018 DE – Nürnberg, Club Stereo #

21.11.2018 CZ – Prag, Rock Cafe &

22.11.2018 DE- Dresden- Groove Station &

23.11.2018 DE- Rostock- Peter Weiss Haus &

24.11.2018 DE- Osnabrück- Bastard Club &

26.11.2018 DE- Dortmund- FZW Club &

27.11.2018 DE- Koblenz- Circus Maximus &

01.12.2018 DE- München- Technikum ?

* mit Taskete

# mit Bloodhype

& mit GEISTHA

? mit Apologies, I Have None



KMPFSPRT – GAIJIN Tour 2018

06.10.18 DE – Neunkirchen – Punk for Help

12.10.18 DE – Bremen – Tower

13.10.18 DE – Koblenz – Circus Maximus

16.10.18 DE – Wiesbaden – Schlachthof

17.10.18 DE – Dortmund – FZW

18.10.18 DE – Hamburg – Hafenklang

19.10.18 DE – Berlin – Privatclub

25.10.18 DE – München – Sunny Red

26.10.18 DE – Nürnberg – Club Stereo

27.10.18 AT – Wien – Arena

02.11.18 DE – Stuttgart – Keller Club

03.11.18 DE – Osnabrück – Salz Fest

04.11.18 DE – Hannover – Lux

09.11.18 DE – Jena – Monkey Mosh

24.11.18 DE – Köln – Gebäude 9



IMPERICON NEVER SAY DIE! TOUR 2018:

feat. Being As An Ocean, Northlane, Alazka, Casey, Polar, Currents, Thousand Below

02.11.18 DE – Wiesbaden – Schlachthof

09.11.18 DE – Hamburg – Gruenspan

11.11.18 DE – Berlin – Columbia Theater

13.11.18 AT – Wien – Arena

15.11.18 DE – München – Backstage

17.11.18 CH – Pratteln – Z7

21.11.18 CH – Geneve – L’Usine

23.11.18 DE – Köln – Essigfabrik

24.11.18 DE – Leipzig – Felsenkeller

SMASH INTO PIECES – Tour 2018 (mit TAKIDA)

19.11.2018 DE – Hamburg, Logo

20.11.2018 DE – Köln, Mtc

21.11.2018 DE – Frankfurt, Nachtleben

22.11.2018 DE – Trier, Mergener Hof

27.11.2018 DE – München, Backstage Club

28.11.2018 AT – Wien, Viper Room

05.12.2018 DE – Berlin, Musik & Frieden

06.12.2018 DE – Hannover, Mephisto

SCHMUTZKI – live 2018

12.10.2018 DE – Leipzig – Conne Island

13.10.2018 DE – Frankfurt – Zoom

19.10.2018 DE – Hamburg – Übel und Gefährlich

20.10.2018 DE – Berlin – Festsaal Kreuzberg

26.10.2018 DE – Köln – Luxor

27.10.2018 DE – Bochum – Rotunde

02.11.2018 DE – München – Backstage

03.11.2018 AT – Wien – Chelsea

09.11.2018 CH – Zürich – Exil

10.11.2018 DE – Stuttgart – Universum / AUSVERKAUFT 12.10.2018 DE – Leipzig – Conne Island13.10.2018 DE – Frankfurt – Zoom19.10.2018 DE – Hamburg – Übel und Gefährlich20.10.2018 DE – Berlin – Festsaal Kreuzberg26.10.2018 DE – Köln – Luxor27.10.2018 DE – Bochum – Rotunde02.11.2018 DE – München – Backstage03.11.2018 AT – Wien – Chelsea09.11.2018 CH – Zürich – Exil10.11.2018 DE – Stuttgart – Universum / AUSVERKAUFT INSERT COIN – live 2018

05.10.2018 DE – Braunschweig – B58

06.10.2018 DE – Chemnitz – Zukunft

27.10.2018 DE – Langen – Minifestival

31.10.2018 DE – Marl – Hagenbusch

02.11.2018 DE – Hameln – K3

03.11.2018 DE – Wermelskirchen – AJZ Bahndamm

09.11.2018 DE – Bochum – Rotunde

24.11.2018 DE – Alfeld – Alfeld Rockt Cafe

08.12.2018 DE – Karlsruhe – Z10 CITY KIDS FEEL THE BEAT – live 2018 22.11.2018 DE – Ulm – Cabaret Eden 15.12.2018 DE – Gundelfingen – Cold As Ice Fest 16.02.2019 DE – Oberhausen – Zentrum Altenberg

Kommentare

Kommentare