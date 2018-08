Under The Black Sun 2019: Possession und Curse Upon A Prayer bestätigt

Das Under The Black Sun Festival wird auch 2019 wieder auf der Freilichtbühne in Friesack stattfinden. Neu ist, dass das Event bereits Ende Juni und nicht wie üblich im Juli stattfinden wird. Vom 27.6.-29.6.2019 wird einmal mehr eine handverlesene Auswahl an Black-, Death- und Doom- Metal-Bands in der Nähe von der Berlin für eine finstere Atmosphäre mitten im Sommer sorgen. Als erste Bands wurden die belgische Black/Death-Metaller Possession sowie die finnische Underground-Hoffnung Curse Upon A Prayer bestätgit.

Weitere Acts sind bereits in Planung und werden zeitnah angekündigt.

Link zur Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/2149595591981527/

Early-Bird-Tickets gibt es hier: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/eTicket/22-under-the-black-sun-2019-early-bird-eticket.html

Kommentare

