Bereits über 60.000 Fans am Start für Ring und Park 2019

Frühbucherkontingente ausverkauft – ab sofort gilt 2. Preis

Die Ärzte als exklusiver Headliner

Eine überragende Resonanz hat die Ankündigung der garantiert einzigen Auftritte von Die Ärzte 2019 in Deutschland, am Nürburgring und in Nürnberg, ausgelöst. 60.000 Fans sorgten für einen Ausverkauf des limitierten Frühbucherkontingentes für die vom 07. –09. Juni stattfindenden Zwillingsfestivals. Zum Start der 2. Preisstufe bestätigten Marteria & Casper nun mehr ihre Champion Sound-Show, ein weiteres absolutes Live-Highlight bei Rock am Ring und Rock im Park.

2019 können Rock am Ring-Besucher ihre Tickets für das Festival sowie Campen & Parken getrennt und unabhängig voneinander kaufen. Gleichwohl empfiehlt es sich, beide Tickets zu erwerben. Bei Rock im Park gibt es weiterhin ein Kombiticket, das alles einschließt.

Der Preis für ein Weekend Festival Ticket bei Rock am Ring beträgt nun mehr 169,00 Euro inkl. VVK-Gebühr. Der Festpreis für ein Camping-und Parking Ticket (General Camping) beträgt am Ring 50,00 Euro inkl. VVK-Gebühr.

Bei Rock im Park sind die Kombitickets ab sofort für 219,00 Euro inkl. General Camping, Parking und VVK-Gebühr erhältlich.

Am Nürburgring ist eine Frühanreise ohne Zusatzgebühr gewährleistet, ab Mittwoch, 5. Juni 2019, 12:00 Uhr mittags. Dieses Angebot kann von allen Käufern eines Camping-und Parking Tickets genutzt werden. Weiterhin gibt es Spezialangebote wie das Rock ´n ´Roll Camping, Caravan Camping, Green Camping, das exklusive Rock am Ring Experience Camp sowie das VIP Weekend Package.

In Nürnberg gibt es zusätzlich folgende Möglichkeiten: Weekend Festival Ticket -Green Camping, Zeppelin Stage Camping, Caravan Camping, Coleman Backstage Camp, Seaside Backstage Camp, VIP Upgrade Weekend Tickets sowie VIP Upgrade Day Tickets für Freitag, Samstag und Sonntag.

Weitere detaillierte Informationen rund um Rock am Ring und Rock im Park, Ticketing sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden sich unter www.rock-am-ring.com und www.rock-im-park.com.

