United We Stream: diese Woche live mit Abramowicz

United We Stream präsentiert auch diese Woche wieder zwei echte Highlights: Am Mittwoch kann im heimischen Wohnzimmer unter anderem zu den Beats des Electro-House-Duos Digitalism getanzt werden, am Freitag gibt es Indierock von Abramowicz.

Freitag, 1. Mai 19 Uhr live aus dem Molotow:

– Abramowicz (https://abramowiczband.de)

(via https://unitedwestream.hamburg)

Abramowicz waren gerade auf Tour, als Veranstaltungen deutschlandweit abgesagt beziehungsweise untersagt wurden. „Nachdem wir Mitte März ein Konzert in Köln gespielt hatten, sind wir also statt nach München wieder zurück nach Hamburg gefahren. Wir haben uns immer als Liveband verstanden und es schmerzt schon sehr, nicht zu wissen, wann wir wieder ein ‚richtiges‘ Konzert werden geben können – zumal wir uns schon auf zahlreiche Festivalauftritte diesen Sommer gefreut hatten“, sagt Sänger Sören Warkentin. „Nun sind wir heilfroh, dass United We Stream uns die Möglichkeit gibt, ein virtuelles Konzert zu spielen. Es ist toll zu sehen, dass United We Stream und andere Plattformen dafür sorgen, dass der Kultur in diesen für alle schweren Zeiten eine Stimme gegeben wird.“ Abramowicz sind eng mit dem Molotow verwurzelt. „Wir haben hier unsere ersten Supportshows gespielt, Musikvideos gedreht und uns immer wieder über die Chancen und Fallstricke des Musikbusiness ausgetauscht“, so Warkentin weiter. „Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass wir ohne das Molotow wohl nie diese Band gegründet hätten, denn hier haben wir uns alle mehr oder weniger kennengelernt.“

