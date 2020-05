V.E.R.S.U.S: Videopremiere zum Song „Wir“

Es ist nicht mehr lange hin. Am 08. Mai 2020 erscheint das zweite Album Doktrin – Mit Eiern, Herz, Wille und Verstand von V.E.R.S.U.S.

Am heutigen Maifeiertag präsentiert die Band einen weiteren Song mit dem Titel Wir. Es wird das bisher persönlichste Video des Albums.

Doktrin – Mit Eiern, Herz, Wille und Verstand wird am 8.5.2020 veröffentlicht. Das Album mit 13 Songs ist als Digipack und limitierte Fanbox mit Album, Shirt, Patch, Buttons, Aufkleber und persönlichem Grußwort in einer schicken Metallbox bei Halt die Schnauze Mailorder vorbestellbar.

Die Band sagt dazu:

„Mit Eiern, Herz, Wille und Verstand…Wer uns kennt, wird schnell erkennen, wie wir unseren Weg beschreiten. Für uns sind dies die zutreffendsten Worte unserer bisherige Reise sowie dem was noch kommt und für was W.I.R. stehen und uns eine Überschrift zu geben. Wir haben die Erlebnisse der letzten 2,5 Jahre und das, was seit langem in unseren Köpfen spuckt, in Songs 13 verpackt. Wir wollen das, was uns bewegt mit euch teilen.“