Velvet Viper: veröffentlichen Details zum neuen Album

Achtung, wichtige Durchsage: Velvet Viper werden ihr neues Album The Pale Man Is Holding A Broken Heart am 25. Oktober 2019 bei Massacre Records veröffentlichen!

Das 4. Studioalbum der Epic Power Metaller um Jutta Weinhold und Holger Marx wurde von Tommy Newton in den Area 51 Studios produziert, gemischt und gemastert. Das Frontcover wurde von Manfred Smietana gestaltet.

Die erste Single vom kommenden Album trägt den Titel One-Eyed Ruler und wird am 3. September zusammen mit einem offiziellen Video erscheinen.

Das neue Velvet Viper Album The Pale Man Is Holding A Broken Heart wird bald vorbestellbar sein und als CD Digipak, limitierte Gatefold Vinyl LP sowie digital als Download und Stream erhältlich sein.

Velvet Viper – The Pale Man Is Holding A Broken Heart

CD Digipak

1. Things Behind

2. Götterdämmerung

3. All By Yourself

4. One-Eyed Ruler

5. Samson And Delilah

6. Confuse And Satisfy

7. Something Is Rotten

8. Keep Your Head Up

9. Hide Your Fire

10. The Wheel Has Come Full Circle

11. One Day

Gatefold Vinyl LP

Side A

Things Behind

Götterdämmerung

Keep Your Head Up

One-Eyed Ruler

Samson And Delilah

Side B

Confuse And Satisfy

Something Is Rotten

All By Yourself

Hide Your Fire

The Wheel Has Come Full Circle

Velvet Viper live:

07.09.2019 DE Falkenfels/OT Sankt Johann – Hard Summer Festival

04.10.2019 DE Mörlenbach – Live Music Hall

05.10.2019 DE Steinenbronn – Sandäckerhalle (Air Axes Metal Night)

21.11.2019 DE Hamburg – Logo

07.03.2020 DE Niederjossa – FullMetal Osthessen

27.03 2020 DE Metzingen – Hirsch

28.03.2020 DE Mannheim – 7er Club

09.05.2020 DE Dormagen – Pink

