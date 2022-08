Time For Metal und Rodeostar GmbH verlosen 1×2 Karten für eine Phil Campbell And The Bastard Sons Show der kommenden Tour in Deutschland nach Wahl.

Phil Campbell And The Bastard Sons



+ Nitrogods

+ Crossplane



28.09.22 Berlin / Hole44

29.09.22 Hameln / Sumpfblume

30.09.22 Münster / Sputnikhalle

01.10.22 Magdeburg / Fabrik

02.10.22 Geiselwind / Monsterfestival

03.10.22 Würzburg / Posthalle

04.10.22 Mannheim / Feuerwache

06.10.22 Stuttgart / Wizemann Club

07.10.22 München / Backstage Werk

08.10.22 Cham / L.A.

09.10.22 Nürnberg / Hirsch

11.10.22 Köln / Essigfabrik

13.10.22 Frankfurt / Das Bett

14.10.22 Hamburg / Grünspan

15.10.22 Leipzig / Hellraiser

16.10.22 Dresden / Beatpol

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und neben eurem Vornamen das Wunschdatum des Konzertes eintragen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 20.09.2022!

Time For Metal und Rodeostar GmbH wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Tuesday 20th of September 2022 12:00:00 AM

Teilnahmeformular:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.