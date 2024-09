Verlosung: ein Ticket für das Northerion Konzert am 02.10.2024 in der Schlappohr’s Rockkneipe in Ostgroßefehn

Time For Metal und Northerion gratulieren Hans aus Hesel für ein Ticket für das Northerion Konzert am 02.10.2024 in der Schlappohr’s Rockkneipe in Ostgroßefehn.

Am 03.10.2024 veröffentlichen Northerion ihre neue EP Homewards. Dieses Ereignis wird mit einem Releasekonzert am 02.10.2024 in der Kultkneipe Schlappohr’s Rockkneipe in Ostgroßefehn gefeiert, in der die Band in 15 Jahren Bandgeschichte bereits zahlreiche Shows gespielt hat.

Mit dabei sind die Mystic Metaller Crescendium um Bandleaderin und Mastermind Elena Cor Tauri aus Hannover.

Datum: 02.10.2024

Bands: Northerion und Crescendium

Ort: Schlappohr’s Rockkneipe, Ostgroßefehn