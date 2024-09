Zakk Sabbath: kündigen US-Tournee im Winter 2024/25 an

Zakk Sabbath werden diesen Winter durch Nordamerika touren!

Es wird sogar noch besser: Zakk Sabbath wird digital! Die weltweit führende Black Sabbath -Tribute-Band mit Gitarrist und Sänger Zakk Wylde (Black Label Society, Ozzy Osbourne, Pantera), Rob Zombie– und Ozzy-Bassist Blasko und Schlagzeuger Joey „C“ Castillo (Danzig, Queens Of The Stone Age) hat gehört, dass ihre Fans nach einer offiziellen digitalen Veröffentlichung schreien, und jetzt hat das Warten ein Ende: Greatest Riffs ist seit dem 17. September 2024 online.

Greatest Riffs enthält ausgewählte Songs der chartstürmenden Zakk Sabbath-Alben Vertigo (2020) und Doomed Forever Forever Doomed (2024). Ursprünglich hatte die Tribute-Band beschlossen, diese Alben nur in physischen Formaten zu veröffentlichen, um an die Originale zu erinnern. Doch die Fans fragten immer wieder nach einer offiziellen digitalen Veröffentlichung, und so hat die Band endlich zugestimmt, eine handverlesene Sammlung zu veröffentlichen, die als Hommage an eine der allgegenwärtigsten Black Sabbath-Veröffentlichungen zusammengestellt wurde We Sold Our Soul For Rock ‚N Roll das ultimative Greatest-Hits-Album!

Tracklist:

1. The Wizard

2. N.I.B.

3. Iron Man

4. Fairies Wear Boots

5. War Pigs

6. Sweet Leaf

7. Into the Void

8. Solitude

Band: Zakk Sabbath

Album: Greatest Riffs

Format: Digital Album

Release-Datum: 17.09. 2024

Style: Heavy Metal

Label: Magnetic Eye Records

Aufnahmen: Black Vatican & Clear Lake Audio

Produktion: Zakk Wylde

Tontechnik: Jay Ruston & Adam Fuller

Coverartwork & Design: Łukasz Jaszak

Layout: Łukasz Jaszak

Dieser Pre-Sale-Link enthält auch einen Link zu einer kostenlosen YouTube-Version von Greatest Riffs: http://lnk.spkr.media/zakksabbath-riffs

Zakk Sabbath – King Of The Monstrous US-Tour 2024/25

+ Zoso + The Iron Maidens

01 Dec 2024 Phoenix, AZ (US) The Regency Ballroom

02 Dec 2024 Ventura, CA (US) The Majestic Ventura Theater

04 Dec 2024 Las Vegas, NV (US) Brooklyn Bown

05 Dec 2024 Riverside, CA (US) Riverside Municipal Auditorium

06 Dec 2024 Tempe, AZ (US) The Marquee

08 Dec 2024 Denver, CO (US) Ogden Theater

09 Dec 2024 Omaha, NE (US) The Admiral

10 Dec 2024 Lawrence, KS (US) Liberty Hall

12 Dec 2024 Austin, TX (US) Emos

13 Dec 2024 Ft. Worth, TX (US) Tannahill’s Tavern and Music Hall

14 Dec 2024 Little Rock, AR (US) The Hall

15 Dec 2024 New Orleans, LA (US) The Fillmore

17 Dec 2024 Chattanooga, TN (US) The Signal

18 Dec 2024 Cincinnati, OH (US) Bogart’s

19 Dec 2024 Indianapolis, IN (US) The Egyptian Room

20 Dec 2024 Nashville, TN (US) Brooklyn Bowl

27 Dec 2024 Charlotte, NC (US) The Fillmore

28 Dec 2024 Norfolk, VA (US) The NorVa

29 Dec 2024 Wilmington, DE (US) The Queen

30 Dec 2024 Albany, NY (US) Empire Live

31 Dec 2024 Silver Spring, MD (US) The Fillmore

02 Jan 2025 Portland, ME (US) State Theatre

03 Jan 2025 Providence, RI (US) The Strand

04 Jan 2025 Huntington, NY (US) The Paramount

05 Jan 2025 Buffalo, NY (US) Buffalo River Works

07 Jan 2025 Grand Rapids, MI (US) The Intersection

09 Jan 2025 Milwaukee, WI (US) The Rave

10 Jan 2025 East Moline, IN (US) The Rust Belt

11 Jan 2025 Sauget, IL (US) Pop’s

12 Jan 2025 Oklahoma City, OK (US) Diamond Ballroom

Mehr Infos zur Band Zakk Sabbath findet ihr hier:

Zakk Sabbath – Besetzung:

Zakk Wylde (Black Label Society, Ozzy Osbourne, Pantera) – Gitarre, Gesang

Blasko (Ozzy Osbourne, Rob Zombie) – Bass

Joey „C“ Castillo (Danzig, Queens Of The Stone Age) – Schlagzeug

Zakk Sabbath online:

www.facebook.com/officialzakksabbath

www.instagram.com/zakksabbath