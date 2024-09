Die Band The Beauty Of Gemin wurde 2006 in Liechtenstein von Michael Sele gegründet. Das elfte Studioalbum Songs Of Homecoming wurde am 13.09.2024 über Al!ve veröffentlicht. In 41 Minuten zieht es den Musiker durch zehn Dark Wave, Art Pop und Gothic Landschaften. Old School Feeling, ruhige Düsternis und harmonische Strukturen ziehen sich durch das Album. Ihrem Stiefel erneut treu geblieben, verkörpern die Musiker Johnny-Cash-Schwermütigkeit mit lockeren Elektrorock-Klängen der Achtziger. Im Fokus stehen ohne Frage die Gesangsfarben von Michael Sele, die unter anderem über Depressionen, Einsamkeit oder Liebeskummer handeln. Fröhlichkeit kennt die Kunst von The Beauty Of Gemina nicht und so springen wir direkt in den neuen Silberling.

Nach den beiden Openern Whispers Of The Seasons und Countless (There’s No Home) folgt das erste Highlight Veil Of Rain. Von Traurigkeit bemannt, taumelt Michael durch die vier Minuten Spielzeit und kann authentisch seine Gedanken auf den Hörer übertragen. Mit seinem Stil klopft er vorsichtig am Art Pop der Neunziger an, ohne seine Wurzeln aus den Achtzigern zu vergessen. Eher auf alte Tugenden setzend, als neue Möglichkeiten zuzulassen, agiert der Künstler stets bedacht. Sprünge in wilde Strukturen gibt es nicht, in der Ruhe liegt die wehmütige Kraft, die immer wieder durch feine Dark Wave Beats durchzogen wird. Von King Dude, über The Cure bis hin zu Bjork – alle Handschriften vereint The Beauty Of Gemina abermals in seiner Musik. Selbst Gothic Rock Atmosphären der Legende Sisters Of Mercy gleiten aus den einzelnen Werken. Unaufgeregt, konzentriert und fokussiert, dafür stehen die Tracks auf Songs Of Homecoming, die als einziges Manko nicht einen einzigen Hit ausspucken und auf die Stärke des Kollektivs setzten. Reinhören darf man trotzdem in das Album von Michael Sele, der seinem Grundgedanken treu bleibt.

HIER! geht es für weitere Informationen zu The Beauty Of Gemina – Songs Of Homecoming in unserem Time For Metal Release-Kalender.