Verlosung: gewinne eine von zwei handsignierten CDs der Band Reason For Jack

Schon im Mai 2020 hatten wir mit dem aktuellen Album Whiskeyhead der Band Reason For Jack – eine unserer Time For Metal Underground Award 2021 Teilnehmerbands – unseren Spaß. Immerhin acht von zehn Punkten konnte der „Badass Rock ’n‘ Roll“ damals im Review einfahren. Die Jungs hatten das Album im Mai noch komplett in Eigenregie veröffentlicht und konnten im Dezember einen Vertrag mit Alster Records unterzeichnen. Unter deren Fittichen wurde Whiskeyhead am 29.01.2021 re-released, und die Jungs waren so nett, uns zu diesem Anlass zwei handsignierte Exemplare zur Verfügung zu stellen.

Wenn ihr eine dieser handsignierten CDs gewinnen möchtet, braucht ihr nur unten das Formular auszufüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 28.03.2021.

Time For Metal, Reason For Jack und Alster Records wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Einsendeschluss

Sunday 28th of March 2021 12:00:00 AM

Teilnahmeformular:

