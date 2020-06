Time For Metal, Bite It Promotion und The Weight gratulieren Herbert aus Melle und Marion aus Flensburg zu jeweils einem aktuellen Album In Control der österreichischen Rockband The Weight. Das Album der Wiener wurde Anfang März über Heavy Rhythm & Roll Records veröffentlicht und kommt auf über 50 Minuten Spielzeit. Das Review zum Langeisen gibt es direkt HIER!