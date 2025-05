Vicious Rumors: haben neue Single und Video veröffentlicht

Fünf Jahre ist es her, dass die amerikanische Power Metal-Band Vicious Rumors ihr bis dato letztes Album veröffentlicht hat. Fünf Jahre, in denen Mastermind Geoff Thorpe und seine Band weit mehr als 150 Konzerte gespielt und mit einem Programm der wichtigsten VR-Klassiker ihre gesamte Laufbahn in komprimierter Form präsentiert haben. Diese Shows haben tiefe Spuren bei den Bandmitgliedern hinterlassen und gleichzeitig eine Menge neue Energie freigesetzt. Beides zusammen explodiert jetzt förmlich auf dem neuesten Album The Devil´s Asylum, das Geoff Thorpe zutreffend mit den Worten zusammenfasst: „Auf The Devil´s Asylum gehen wir back to the roots, verbunden mit modernen Einflüssen.“ Er sagt: „Vicious Rumors blicken auf eine 45-jährige Karriere zurück, deshalb kann es für uns nur ein Ziel geben: Alles, was wir machen, sollte von größtmöglicher Bedeutung sein, jede Show, jeder Song, jedes neue Album. Diese Band stand immer schon für höchste Intensität, für kraftstrotzende Musik und viele neue, frische Ideen.“ Es gibt also viel zu erzählen, nicht nur über das neue Album, sondern auch über eine bis in die Haarspitzen motivierte neue Besetzung.

Neben Bandleader/Gründer Geoff Thorpe ist Originalmitglied Larry Howe (Schlagzeug, Gesang) weiterhin mit an Bord, vervollständigt wird der Nukleus der Band durch ihren langjährigen Bassisten Robin Utbult. Zudem konnten Vicious Rumors ihr spielerisches Niveau durch zwei Neuverpflichtung auf ein noch höheres Level hieven. Da ist zum einen Sänger Chalice und zum anderen Gitarrist Denver Cooper, der – wie Chalice – ebenfalls aus Cape Coral in Florida stammt.

Die erste Single und Video zum Song Bloodbath ist eine ruppige Speed Metal-Attacke mit melodischem Gesang und einem thrashigen Gitarrenriff, welches seine packende Härte auf perfekte Weise mit Tempo und Eingängigkeit verbindet.

The Devil´s Asylum Tracklist:

1. Bloodbath

2. Dogs Of War

3. Crack The Sky In Half

4. High Hell Hammer

5. Butchers Block

6. Abusement Park

7. Wrong Side Of Love

8. Boring Day In Hell

9. In Blood We Trust

10. Better Than Me

11. The Devil’s Asylum

The Devil’s Asylum erscheint am 29. August 2025 über SPV/Steamhammer als CD Digipak, LP Version, Download und Stream: ViciousRumors.lnk.to/TheDevilsAsylum

Vicious Rumors live 2025:

10.05. Waldbronn – Soundcheck One

12.05. Frankfurt – Nachtleben

13.05. AT-Wien – G5 Club

14.05. AT-Velden – Bluesiana

04.07. Hamburg – Logo

10.07. Balingen – RV Bang Festival (Warm Up Show)

11.07. Balingen – RV Bang Festival

12.07. Cham – L.A.