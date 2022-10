Vukovi: veröffentlichen neue Single „Quench“ aus kommendem Album „Nula“

Vukovi haben eine neue Single Quench veröffentlicht. Die Single feierte live auf BBC Radio 1’s Future Sounds mit Clara Amfo Premiere und ist Teil des kommenden Album Nula welches am 7. Oktober via LAB Records erscheint.

Über den Song sagt Janine: “Quench handelt von weiblicher sexueller Ermächtigung und ich möchte, dass das Lied die Menschen dazu inspiriert, sexuell Ermächtigung nicht zu schämen.”

Die Band wird ebenfalls auf ihre größte Headliner-Tour im Oktober aufbrechen.

12th October- Stylus, Leeds – Tickets

13th October – Academy 2, Manchester- Tickets

14th October – O2 Academy, Islington, London- Tickets

16th October – Chalk, Brighton- Tickets

17th October – Fleece, Bristol- Tickets

19th October – Institute 2, Birmingham- Tickets

21st October – Goldener Salon Hafenklang, Hamburg- Tickets

22nd October – Privat Club, Berlin- Tickets

23rd October – MTC, Köln- Tickets

25th October – Les Etoiles, Paris- Tickets

26th October – Patronaat 23, Haarlem- Tickets

29th October – Student’s Union, Newcastle- Tickets

30th October – SWG3, Scotland- Tickets

Vukovi sind eine ehrgeizige Band, und Nula ist eine ehrgeizige Platte, gefüllt mit großen, druckvollen Riffs, die mit extremem Pop verschmolzen sind, was sie zu einer solchen Band gemacht hat, mit der man rechnen muss. Die Platte hat eine sorgfältige klangliche Mischung aus Nu Metal, Shoegaze, Rock, Punk, Pop, Elektronik und Sample. Inzwischen nur noch ein Duo, Sängerin Janine und Gitarrist Hamish haben die letzten zwei Jahre damit verbracht, in ihrer Basis in Glasgow Plätze zu schmieden. Nula ist, wie Sängerin Janine erklärt, “ein Konzeptalbum”, das die Reise dieser Figur (namens Nula) in eine weit entfernte Sci-Fi-Welt zeichnet.

Nula Tracklist:

1. Departure

2. Tainted

3. Lasso

4. Quench

5. Slo

6. I Exist

7. Attention

8. Shadow

9. Hades

10. Kill It

11. Hurt

12. Sad

13. XX

Über Vukovi:

Vukvoi (was auf Serbisch Wölfe bedeutet) von der Westküste Schottlands. Sie haben zwei Alben in voller Länger veröffentlicht (Vukovi im Jahr 2017 und Fall Better im Januar 2020), wobei das neueste Album Fall Better auf Platz 1 der offiziellen Rock-und Metal-Alben der Charts debütierte. Die Band hat sich in den letzten Jahren durch ausgedehnte Tourneen in Großbritannien und Europa eine sehr engagierte Fangemeinde aufgetaucht und an Slots wie dem Download Pilot Festival, Titp, Trnsmt, Slam Dunk, Reading and Leeds Festival, 2000 Trees und The Kerrang! Tour. Zusammen mit Unterstützung von Pvris, Enter Shikari und One Ok Rock.

