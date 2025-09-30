Vulture: veröffentlichen Single „Power Thrash“ zum zehnjährigen Jubiläum

Vulture feiern ihr zehnjähriges Bestehen mit einer neuen digitalen Single, die passend den Titel Power Thrash trägt.

Mit Power Thrash destilliert die Band ein Jahrzehnt voller Intensität in einen kurzen, prägnanten Angriff: Eine Inszenierung des Genres, das sie mitbelebten, und eine Hommage an die Wurzeln, die sie prägten. Schnell, wild und übertrieben – dieser Track ist purer Vulture-Sound, authentischer Metal für die Hardcore-Fans. Seht euch das Video hier an:

Die Band kommentiert: „After ten years of Vulture including eight years under the sign of the Metal Blade, it felt more than necessary to herald the next decade with a proper celebration. Because Power Thrash is just that: A celebration to the genre and to the essence of what is Vulture. Throughout all these years, we’ve constantly tried to evolve, to reshape our sound while remaining deeply rooted in our aesthetics. Power Thrash feels like the next step to an even more powerful and deadlier Vulture than before. Straight to the point, brutal and faster than light!“

Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat sich die Highspeed-Band einen festen Platz in der Metalszene erkämpft. Inspiriert von der rohen Aggression der frühen Tage des Thrash Metal, den melodischen Hymnen der NWOBHM sowie dem Geist des Horrors und der Spannung der 70er und 80er Jahre, ist der Sound von Vulture sowohl gefährlich als auch unverwechselbar. Mit brennenden Twin-Leads, donnernden Drums, ohrenbetäubenden Schreien und einer unermüdlichen Hingabe zu ihrem Handwerk haben sie sich als eine der aufregendsten und authentischsten Bands des Genres etabliert.

Von ihrem berüchtigten Debüt Victim To The Blade (2016) über den Nachfolger The Guillotine (2017) bis hin zu dem genreübergreifenden Ghastly Waves & Battered Graves (2019) und dem von der Kritik gefeierten Nachfolger Dealin‘ Death (2021) sowie dem neuesten Album Sentinels (2024) beweisen Vulture, dass sie lebendig, aufregend und ständig im Wandel sind.

Vulture – Axes High Tour 2025

w/ Hellbutcher, Void

10/07/2025 DVG Club – Kortrijk, BE

10/08/2025 Turock – Essen, DE

10/09/2025 Lido – Berlin, DE

10/10/2025 Club Pushkin – Dresden, DE

10/11/2025 Thrash Nightmare – Pisek, CZ

10/12/2025 Smer Klub 77 – Zilina, SK

Vulture sind:

L. Steeler – Gesang

S. Castevet – Gitarren

M. Outlaw – Gitarren

A. Axetinctör – Bass

G. Deceiver – Schlagzeug

Vulture online:

https://www.facebook.com/vulturekills

https://www.instagram.com/vulturekills