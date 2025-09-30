Nash Albert – Kingdom Of Love

Der georgische Musiker Nash Albert legt mit Kingdom Of Love sein neues Album vor, das am 06.06.2025 beim Label Think Like A Key Music erschienen ist. In elf Songs, verteilt auf rund 42 Minuten, verbindet er Rock, Alternative, Folk und Singer/Songwriter-Elemente zu einer beeindruckend vielseitigen Mischung. Was dieses Werk besonders macht, sind nicht nur die mitreißenden Arrangements, sondern auch die Texte, die tief berühren und oft persönlich wirken. Gerade wenn man – wie Nash aus Georgien oder auch der Rezensent aus der ehemaligen DDR – eine Prägung durch den Osten mitbringt, entfalten Lieder wie The Berlin Wall (Die Berliner Mauer) eine unmittelbare Wucht. Ich bin persönlich mit Nash noch nicht in Berührung gekommen und bin über die Vielseitigkeit überrascht, die wohlklingend durch düstere, teils spacige aber auch Old School alternative Klangmuster führt.

Mit Kingdom Of Love beweist Nash Albert eindrucksvoll, dass Rockmusik nicht nur unterhalten, sondern auch gesellschaftliche Spiegelbilder liefern kann. Ein Album, das musikalisch abwechslungsreich ist und inhaltlich den Nerv trifft. Technisch anspruchsvoll und mit einem starken Opener Thought As Time wird der Hörer an der Albumpforte direkt herzlich in Empfang genommen. Die vielen Gastmusiker beleben das rockige Album und lassen Kingdom Of Love zu dem verschmelzen, wofür der Titel steht. Auch nach mehreren Durchläufen empfangen die warmen Melodien den Hörer liebevoll. Better Home oder auch Around The Sun bleiben schnell im Kopf. Belebende Elemente findet man an jeder Ecke. Mal sind es Harmoniegesänge, dann sind es emotionale Blues-Rock-Hooks oder atmosphärische Keyboard-Klänge. Selbst die schwermütigeren Passagen wie bei Beautiful Day hinterlassen ausschließlich wohlwollende Erinnerungen, wenn man gewillt ist, über den Tellerrand zu schauen und diesem vielfältigen Künstler eine Chance zu geben.

