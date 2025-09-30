VoidCeremony: neues Album „Abditum“ erscheint im November über 20 Buck Spin

20 Buck Spin gibt stolz das neue Album von VoidCeremony mit dem Titel Abditum bekannt, das am 14. November 2025 in allen Formaten erscheinen wird.

Mit einem labyrinthartigen Werk der Kreativität, das sowohl unermüdlich als auch präzise ist, kehren VoidCeremony mit ihrem charakteristischen Sound zurück – einer abstrakten und scharfen Zone musikalischer Obskurität, die von Zynismus gegenüber der Menschheit durchzogen ist. Abditum, das dritte Full-Length-Album, entfaltet sich mit einem Gefühl von geheimnisvollem Design, in dem sich verdrehte Riffs in unerwarteten Sequenzen aufeinanderprallen und zusammenlaufen.

Seht euch das Video zum ersten Track, Seventh Ephemeral Aura hier an:

Komponiert von Wandering Mind (alias Garrett Johnson) winden sich die überirdischen Riffs in veränderte Formen und beschwören Klänge herauf, die zwischen leuchtender Klarheit und abgründiger Dunkelheit schwanken. Unterstützt von Gitarrist The Archonoclast (Jayson McGehee), Dylan Marks am Schlagzeug und den Bass-Kompagnons The Great Righteous Destroyer (Damon Good) und The Absent Deity (Ben Ricci) schaffen sie gemeinsam eine Kakophonie aus höllisch jazzbeeinflusster Disharmonie und unvorhersehbarer Textur; jede Komposition ist ein Abstieg in sich verändernde Höhlen, in denen plötzliche Öffnungen verborgene Pfade enthüllen, nur um sich dann endgültig wieder zu schließen.

Abditum – Trackliste:

1. Intro – Inevitable Entropy

2. Veracious Duality

3. Seventh Ephemeral Aura

4. Dissolution

5. Despair Of Temporal Existence

6. Failure Of Ancient Wisdoms

7. Silence Which Ceases All Minds

8. Gnosis Of Ambivalence

9. Outro – Elegy Of Finality

In einem unbewussten Geist existierend, betrachte eine Reise durch die Landschaften von Abditum, eine Region, die reich an den Harmonien der Sphären und ständigem Chaos ist. Diese Elemente schaffen eine Welt, die fremd und doch sorgfältig durchdacht ist. VoidCeremony widersetzten sich erneut der einfachen Begreiflichkeit, erfordern das Eintauchen und belohnt wiederholtes Erkunden, indem es immer wieder neue Konturen materialisieren.

VoidCeremony sind:

Wandering Mind (Garrett Johnson) – Gitarre, Gesang

The Archonoclast (Jayson McGehee) – Gitarre

The Great Righteous Destroyer (Damon Good) – Bass

The Absent Deity (Ben Ricci) – Session-Bass

Dylan Marks – Schlagzeug

VoidCeremony online:

https://www.facebook.com/VoidCeremony

https://www.instagram.com/voidceremony