Ov Sulfur: geben Details zum zweiten Album „Endless“ bekannt und veröffentlichen die neue Single „Evermore“

Am 16. Januar veröffentlicht das Blackened-Deathcore-Quintett Ov Sulfur sein zweites Album Endless über Century Media Records. Angetrieben von den Vocals von Frontmann Ricky Hoover, erweitern Ov Sulfur auf diesem kommenden Album die Grenzen ihres Deathcore-Ursprungs, indem sie Black Metal einbeziehen und gleichzeitig ein überraschendes Maß an Melodie erkunden, das seinen genrezerstörenden Ansatz niemals verwässert. Seht euch hier das Video zur neuen Single Evermore an:

Sänger Ricky Hoover kommentiert: „Als wir das Thema für Endless entwickelten, bei dem es im Grunde um endloses Leiden und die verschiedenen Formen geht, in denen es sich zeigen kann, haben wir uns gefragt, wie es wohl wäre, ein endloses Leben zu haben. Das ermöglicht eine Verbindung zu unseren früheren Texten gegen organisierte Religion, da das ewige Leben ein wichtiger Grundsatz vieler Religionen ist. Theoretisch klingt ewiges Leben unglaublich, aber wenn man einmal darüber nachdenkt, was damit einhergehen würde: der Tod geliebter Menschen, eine sich verschlechternde Welt (politisch und physisch) und zweifellos der Wahnsinn, der durch die sich ewig häufenden Herzschmerzen entsteht. Evermore fasst diese Gedanken zusammen und baut sich auf, während die Figur den Punkt des Wahnsinns erreicht. Glücklicherweise spiegelt dies auch den Aufbau des Songs wider. Wir wussten, dass es unsere Album-Launch-Single sein musste.“

Gitarrist/Sänger Chase Wilson fügt hinzu: „Als ich die Aufnahme beendet hatte, musste ich irgendwie über das Ganze lachen. Es hat Spaß gemacht, den Song zu schreiben. Wir haben einen wirklich schnellen melodischen Riff, um das Ganze zu beginnen, gehen dann in einen kräftigen Refrain über und krönen das Ganze mit einem Slam-artigen Breakdown, um die Dinge aufzurütteln. Es ist auf die bestmögliche Weise ziemlich chaotisch, denn so unterschiedlich diese Teile auch sind, sie passen zusammen.“

Hier geht es zu den Album-Infos: