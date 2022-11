Ov Sulfur: veröffentlichen Single „Stained In Rot“

Die blastlastlastige Metalcore-Ov-Death-Band Ov Sulfur hat ihre brandneue Single Stained In Rot veröffentlicht. Seht euch das Video hier an:

Ricky Hoover (Gesang) kommentiert:

„Stained In Rot ist der härteste Song, an dem ich gesanglich und textlich mitgewirkt habe. Es geht darum, die Tatsache ans Licht zu bringen, dass Religion und Regierung ständig versuchen, eins zu werden und die Welt in eine Theokratie zu verwandeln. Es geht darum, die Schrecken aufzuzeigen, die unter dieser Art des Denkens und der Kontrolle geschehen sind. Es geht darum, die Wahrheit herauszuholen und sie den Religiösen ins Gesicht zu drücken, während die ‚Wahrheit‘, an die sie zu glauben gezwungen sind, um sie herum zerbröckelt.“

Chase Wilson (Gitarre/Gesang) fügt hinzu: „Wir wussten, dass wir diesen Song auf der The Pain Remains Tour veröffentlichen mussten, denn er hat mehr von einem knallenden, brutalen Death Metal-Riffing ala Aborted und Ingested, aber er hat auch den Blackened Deathcore-Sound, der zu Lorna Shore und Angelmaker passt. Es ist erdrückend schwer, lässt aber durch ein wenig Gesang einige von Rickys erweiterten stimmlichen Fähigkeiten erahnen. Ja, das ist Ricky im Refrain!“

