In knapp 70 Tagen ist es soweit, dann öffnen sich die Tore zum 28. Wacken Open Air! Und bereits jetzt können wir euch mit der ersten Version unserer Running Order versorgen. Wer spielt wann auf welcher Bühne? Die Running Order weiß Rat!

Wie immer ist die Running Order nicht in Stein gemeißelt, kleine Änderungen können sich bis kurz vor Beginn des Events jederzeit ergeben!

Zur Running Order geht es hier.

Eine druckfähige Version sowie unser beliebtes Running Order Tool werden rechtzeitig vor dem Festival vorgestellt werden.

Im gleichen Atemzug können wir noch ein buntes Paket an Bands und Acts bestätigen!

Mit dabei sind im Biergarten die Heavy Blues Band Shawn James & The Shapeshifters, die Livekaraoke Rockstarz und die Rockabilly Supergroup The HeadCat in der Lemmy bis zu seinem Tod seine Liebe zum klassischen Rock ’n‘ Roll verarbeitet hat. The HeadCat haben außerdem einen Auftritt im Bullhead City Circus. Im Biergarten treten auch die erstklassige AC/DC Tribute-Band Stinger und die chinesische Folk Metal Band Tengger Cavalry auf. Letztere kommen aus Peking zum W:O:A!

Die Industrial Rocker Taina haben es hingegen nicht weit – die sympathische Band kommt aus Bremen und verstärkt die Wasteland Stage. Ebenfalls ins Wasteland zieht es Rampart aus Bulgarien und die deutschen Alternative Metal Newcomer Null Positiv.

Die Wackinger Stage bekommt Zulauf in Form der Alpencore-Helden Tuxedoo, der Pagan Folk Truppe Waldkauz und der Celtic Folk Rock Band The Dolmen. Eher ungewöhnliche Töne werden hier Heimataerde anschlagen, die mittelalterliche Instrumente mit Dark Electro kombiniert. Die bereits bestätigten Powerwolf ziehen ein ganzes Rudel an Raubtieren an: Wolfheart bringen Melodic Death Metal auf die Wackinger Stage, während Wolfchant dem Pagan Metal huldigen.

Henry Rollins wird erneut in seiner Rolle als Spoken Word Artist für Unterhaltung sorgen, während wir die Spielleute von Wirrwahr als weiteren Walking Act präsentieren können.

Natürlich dürfen auch die Wacken Veteranen schlechthin nicht fehlen – Skyline werden wieder die Night To Remember eröffnen! In der Wackener Dorfkirche lassen wir die deutsche Melodic Metal Band Aeverium aufspielen.

Im Bullhead City Circus stoßen außerdem die britischen Hard Rocker Wild Lies zum Lineup dazu. Und unsere Community Band Victims of Madness wird hier wie immer mit einem bunten Lineup aufspielen!

War es das? Nicht ganz! Aus T.V. Smith wird T.V. Smith & Vom Ritchie! Der Schlagzeuger der Toten Hosen ist also auch dabei.

W:O:A 2017 – 03.08. – 05.08.

Mit Volbeat, Accept, Alice Cooper, Megadeth, Amon Amarth, Marilyn Manson, Avantasia, Kreator, Status Quo, Emperor, Morbid Angel, Heaven Shall Burn, Mayhem, Paradise Lost, Rage, Trivium, Napalm Death, Annihilator und über 100 weiteren Bands!

Sichert euch jetzt eines der letzten Tickets hier auf www.metaltix.com!

Quelle: www.wacken.com

Kommentare

Kommentare