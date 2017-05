Der BULLET TRAIN hat Fahrt aufgenommen! Die Band aus dem hessischen Wetzlar hält sich nicht lange mit Nebensächlichkeiten auf. Gegründet im Sommer 2016, liegt bereits jetzt die erste EP vor.

Mit Vollgas und ohne lange Umwege bieten die Hessen von BULLET TRAIN gnadenlos guten und präzisen Heavy Metal. Dabei hält man sich nicht lange mit Nebensächlichkeiten auf. Die ideale Bandbesetzung wurde schnell gefunden, der Stil entwickelte sich ebenso zielsicher wie effektiv. Fulminante Gitarrenriffs des ursprünglichen Heavy Metals werden mit einem modernen, energetischen Sound verbunden. Das Ergebnis: Knallharter, riff-orientierter melodischer Schwermetall, der wie ein Hochgeschwindigkeitszug mit Vollgas durch die Wand knallt.

Gitarrist Jack the Riffer (ehemals DEAD MAN’S HAND) scharrt im Sommer 2016 vier exzellente und erfahrene Musiker um sich, die genau wissen, was sie wollen. Schnell steht das musikalische Grundgerüst und das Konzept passt wie angegossen. Neben Sänger Norbert Vornam (ehemals COMPLEX7, SQUEALER, STILL NO ORDER) und Gitarrist Ariel Pestano (ehemals RED SAPHIR, VAN HAMM) finden sich zudem Basser Markus Beck (ehemals SEVENTH AVENUE) und Drummer Tobias Jost (ehemals FIRESCENT, ONE STEP CLOSER) in der Band ein. Die klassische Metal-Besetzung ist bereit zur Abfahrt, der Zug setzt sich in Bewegung und ist nicht mehr zu stoppen.

Line-Up:

Norbert Vornam – Vocals

Ariel Pestano – Guitar

Jack the Riffer – Guitar

Markus Beck – Bass

Tobi Jost – Drums

Quelle: www.nauntownmusic.de

