Die Death Metal-Pioniere SUFFOCATION werden ihr neuen Album »…Of The Dark Light« am 09. Juni über Nuclear Blast Records veröffentlichen. Heute präsentiert die Band zusammen mit dem amerikanischen Sick Drummer Magazine ein Play-Through Video mit Schlagzeuger Eric Morotti zum neuen Track ‚Your Last Breaths‘. Zu sehen gibt es das Video hier:

»…Of The Dark Light« – Tracklist:

01. Clarity Through Deprivation

02. The Warmth Within The Dark

03. Your Last Breaths

04. Return To The Abyss

05. The Violation

06. Of The Dark Light

07. Some Things Should Be Left Alone

08. Caught Between Two Worlds

09. Epitaph Of The Credulous

»…Of The Dark Light« wurde von SUFFOCATION produziert und gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Joe Cincotta (OBITUARY) in den Full Force Studios eingespielt. Mix und Mastering wurden in die Hände des weltbekannten Produzenten Zeuss (HATEBREED, ARSIS, SUICIDE SILENCE) gelegt. Das Cover-Artwork stammt von Colin Marks (ORIGIN, FLESHGOD APOCALYPSE, KATAKLYSM).

»Beyond The Dark Light European Tour 2017«

05.08. F Saint-Maurice-De-Gourdans – Sylak Open Air

06.08. CH Zürich – Werk 21

07.08. D München – Backstage

08.08. D Dresden – Eventwerk

09.08. A Wien – Viper Room

10.08 CZ Jaromer – Brutal Assault

11.08. SK Terchová – Terchovský Budzogan

12.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

13.08. SRB Novi Sad – Fabrika

14.08. H Budapest – Dürer Kert

15.08. I Brescia – Festa Di Radio Onda D’Urto

16.08. CH Bellinzona – Pit Club

17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

18.08. D Wolfsburg – Hallenbad

19.08. B Méan – Metal Méan Fest

20.08. F Saint-Nolff – Motocultor Festival

22.08. D Lindau – Club Vaudeville

24.08. B Brügge – Het Entrepot

25.08. D Andernach – Death Feast Open Air

26.08. NL Eindhoven – Dynamo

27.08. UK Bristol – Bierkeller

28.08. UK Leeds – Eiger Studios

29.08. UK Glasgow – Audio

30.08. UK Newcastle – Riverside

31.08. UK London – Underworld

Tickets bekommt Ihr hier im Nuclear Blast Online Shop: http://www.nuclearblast.de/de/shop/artikel/gruppen/51000.1.nuclearblast.html?article_group_sort_type_handle=rank&custom_keywords=suffocation+tickets

Weitere SUFFOCATION-Termine:

w/ MORBID ANGEL, REVOCATION, WITHERED

25.05. USA Atlanta, GA – The Masquerade

27.05. USA Baltimore, MD – Maryland Deathfest

28.05. USA Boston, MA – Brighton

29.05. USA New York NY – The Gramercy Theater

31.05. USA Pittsburgh, PA – Small’s

01.06. USA Cleveland, OH – House of Blues

02.06. USA Detroit, MI – The Crofoot

03.06. USA Chicago, IL – The Metro

04.06. USA Minneapolis, MN – Cabooze

06.06. USA Fayetteville, AR – George’s Majestic

07.06. USA Lawrence, KS – Grenada

08.06. USA Denver CO – Bluebird

10.06. USA Salt Lake City, UT – The Complex

12.06. USA Seattle, WA – Studio Seven

13.06. USA Portland, OR – Dame’s

15.06. USA San Francisco, CA – The Social Hall

16.06. USA Los Angeles, CA – The Regent

17.06. USA Pomona, CA – Glasshouse

18.06. USA San Diego, CA – House of Blues

20.06. USA Phoenix, AZ – Marquee

21.06. USA Albuquerque, NM – Sunshine

23.06. USA Dallas, TX – House of Blues

24.06. USA Austin, TX – Grizzly Hall

25.06. USA Houston, TX – House of Blues

27.06. USA New Orleans, LA – House of Blues

Headlineshows

w/ REVOCATION

26.05. USA Nashville, TN – Exit In

30.05. USA Syracuse, NY – Lost Horizon*

09.06. USA Colorado Springs, CO – The Black Sheep^

11.06. USA Idaho Falls, ID – The Gem Venue

19.06. USA Flagstaff, AZ – The Green Room^

22.06. USA El Paso, TX – Tricky Falls^

29.06. USA Richmond, VA – The Broadberry

30.06. USA Philadelphia, PA – Kung Fu Necktie

*nur SUFFOCATION

^w/ REVOCATION + WITHERED

07.09. BR Rio de Janeiro – Teatro Odisseia

08.09. BR Sao Paulo – Manifesto Bar

09.09. RA Buenos Aires – Uniclub

10.09. RCH Santiago – TBC

12.09. PY Asuncion – Manzana de la Riviera

SUFFOCATION sind:

Frank Mullen | Gesang

Terrance Hobbs | Gitarre

Charles Errigo | Gitarre

Derek Boyer | Bass

Eric Morotti | Schlagzeug

