Lee Aaron

Die Amerikanische Queen of Heavy Metal, Lee Aaron, kommt erstmalig zum W:O:A! Die Kanadierin war insbesondere in den 80er und 90er Jahren aktiv und konnte sich in dieser Zeit auch immer wieder weltweit hoch in den Charts platzieren. In den Jahren danach wurde es zwar etwas ruhiger, aber die Rockröhre liefert weiter gute Alben und heiße Shows ab!

Grave Pleasures

Die finnischen Dunkel Rocker Grave Pleasures werden vielen sicherlich noch unter dem Namen Beastmilk ein Begriff sein. Die Band sortierte sich zwischen dem 1. und 2. Album um und änderte in diesem Zuge auch ihren Namen. Geblieben ist die ungewöhnliche Kombination aus Retro-Anleihen, Eingängigkeit und frischen Ideen, die sich zu ihrem grandiosen Post-Punkt zusammenfügt!

Dool

Aus den schönen Niederlanden kommen die progressiven Doom Metaller Dool zum W:O:A! Die Band wurde zwar erst 2015 gegründet, hat aber bereits einiges an Aufmerksamkeit generieren können. Bereits das erste Album konnte sich einen guten Platz in den deutschen Charts erkämpfen und live ging es schon mit Acts wie Me and That Man auf Tournee.

