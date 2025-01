Wardruna: veröffentlichen neues Livevideo „Heimta Thurs“ (Live At The Acropolis)

Das norwegische Weltmusik-Kollektiv Wardruna hat das Livevideo zu seinem Song Heimta Thurs veröffentlicht, das man sich hier ansehen kann:

Das Video ist Teil der Live At The Acropolis-Show, die am 24. Januar zusammen mit Wardrunas neuem Album Birna auf DVD und BluRay erscheint.

Der Song Heimta Thurs, der von Wardrunas Debütalbum Runaljod – Gap Var Ginnunga stammt, hat sich im Laufe der Jahre zu einem der bekanntesten Songs der Band und zu einem absoluten Fan-Liebling entwickelt.

Die Verbindung zwischen dem Alten und Antiken mit dem Menschen und der Natur zugleich, ist bei jedem Live-Auftritt von Wardruna spürbar und hallt gleichermaßen auf der Bühne wie im Publikum wider.

Live At The Acropolis fängt diese besondere Verbindung eindrucksvoll ein und zeigt, wie die Kompositionen Wardrunas und das visuelle Erlebnis vor der Kulisse des Weltkulturerbes des Herodes Atticus auf der Akorpolis neue Höhen erreichen.

Von Kolibri Media für die Ewigkeit festgehalten, präsentiert Wardruna nun die DVD und BluRay Live At The Acropolis, mit der kompletten Show, zusätzlichen Interviews und Eindrücken vom Meet and Greet im Underflow Record Store in Athen.

Die DVD/BlueRay sowie das neue Album kann man HIER vorbestellen!