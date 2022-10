Wax Mekanix: kündigt neues Album „Mobocracy Deluxe“ an; das Lyricvideo zu „Freak Boutique“ ist online

Der Rock-Songwriter aus Philadelphia Wax Mekanix hat das neue Album Mobocracy Deluxe angekündigt, eine Sonderausgabe des gefeierten Mobocracy, das 2020 veröffentlicht wurde. Das Album wird am 28. Oktober über Electric Talon Records als Jewel Case, Streaming und digitaler Download veröffentlicht. Bestellt Mobocracy Deluxe auf Bandcamp vor: https://bit.ly/3gbELfp

Waxim „Wax“ Ulysses Mekanix ist Musiker, Komponist, Performer, Produzent, Maler, Fotograf und Gründungsmitglied der amerikanischen Kultrockband Nitro. Die Sichtweisen und Arbeiten von Wax können als grob, kühn, kompromisslos, authentisch und verwirrend beschrieben werden.

Die neue, exklusive Limited Edition Mobocracy Deluxe beinhaltet:

● Sechs Tracks aus dem für den Grammy Award nominierten Debütalbum Mobocracy (2020)

● Zwei Songs aus der exotischen, organischen und tribalen Split-EP mit Troll Teeth, Blunt (2021)

● Alternativer Mix aus zwei Fan-Lieblingssongs

● Erstes Demo von 2 Songs

● Ein unveröffentlichter Song, den Wax für Mobocracy geschrieben hat, aber bisher in der Schublade blieb. Nicht eine, sondern zwei verschiedene Versionen, die den Kompositionsprozess des Künstlers veranschaulichen.

Wax Mekanix hat über Mobocracy Deluxe berichtet:

“Obwohl sie zwei getrennte Veröffentlichungen umfassen, bestehen die Songs auf Mobocracy Deluxe aus demselben inspirierenden Bindegewebe und stammen aus denselben kreativen Orten. Ich habe deutlich gemacht, dass ich in erster Linie für meine eigene Zufriedenheit schreibe und aufnehme, unabhängig davon, wer der Hörer ist ist, aber ich hoffe, dass diese Tracks meinem Publikum einen umfassenderen Überblick darüber geben, wo mein Kopf in der Zeit von 2015 bis 2020 stand.”

Wax Mekanix hat erneut mit dem jungen und abenteuerlustigen Filmemacher aus Pennsylvania Alex Wagoner zusammengearbeitet, um ein neues Lyric-Video zu erstellen, das dieses Mal dem Song Freak Boutique gewidmet ist: “Alex Wagoner hatte bereits ein gruseliges Video für Manchester Strawberry Blonde gemacht, also wollte ich wieder mit ihm zusammenarbeiten, um etwas mehr Retro und Witziges zu schaffen, um über soziale Dualität, persönlichen Mut, kollektive Feigheit und die unvermeidlichen Kosten zu sprechen, die jeder öffentlich zeigt Individualität und Mut müssen sich auszahlen.”

Seht euch das Lyricvideo zu Freak Boutique an:

Mobocracy Deluxe Tracklist:

1. Blood In My Eyes

2. Victorious*

3. All Freaks

4. Mad World**

5. Ghostland

6. Black***

7. Head

8. Manchester Strawberry Blonde

9. Freak Boutique

10. All Freaks (Acoustic Demo)

11. Black (Blue Oak Mix)***

12. Bloodshed (Electric Demo)

13. Mad World (Zeuss Mix)**

14. Victorious (Acoustic Demo)*

15. Bloodshed (Acoustic Demo)

16. Victorious (Radio Version)*

All songs written by Wax unless indicated

* Wax Mekanix and Maxim “Lectriq” Laskavy

** Wax Mekanix and John Hazel

***Wax Mekanix, Chris Bishop and Brandon Yeagley

Produced by: Wax Mekanix and Maxim “Lectriq” Laskavy (Tracks 1-16)

Mixed by: Machine (Tracks 1-6),

Lectriq (Tracks 1-10, 13, 16),

Chris ‘Zeuss’ Harris (Track 13),

Adam ‘Yukon’ Harr (Track 11)

Engineered by: Lectriq (Tracks 1-16),

Machine (Tracks 1-7),

Pete Tramo (Tracks 1-5, 12, 13),

Michael Cumming (Tracks 2, 16),

Jack Cullen (Tracks 2, 16),

John Hazel (Tracks 4, 13),

Don ‘Groove’ Hinton (Tracks 12, 15)

Line-Up:

Wax Mekanix: Lead and Backing vocals, Acoustic & Electric Guitars, Drums, Percussion, Harmonica (Tracks 1-16) Lectriq: Backing vocals, Percussion (Tracks 1-7, 8-11, 13, 16)

Machine: Drums (Track 7)

Brandon Yeagley: Backing vocals (Tracks 1-6, 7, 9, 11,16)

Chris Bishop: Electric & Acoustic Guitars (Tracks 2, 3, 6, 7, 9, 11, 16)

Tom Altman: Guitar, Bass (Tracks 1-3, 5, 7, 9, 12, 16)

Wendell PoPs Sewell: Guitar, Bass (Tracks 1-3, 5, 12)

John Hazel: Guitar, Bass (Tracks 4, 13)

Raje Shwari: Backing vocals (Track 3)

M11SON: Backing vocals (Tracks 2, 16, 7, 9)

Tommy Conwell: Backing vocals (Tracks 2, 16)

Nataliya Odud: Backing vocals (Tracks 2, 16)

Eli Goldman: Backing Vocals (Tracks 2, 16)

Isaac Wilson: Percussion (Tracks 4, 13)

Stephen Burdick: Acoustic Guitar (Tracks 7, 9)

Marissa Wolner: Backing Vocals (Tracks 7, 9)

Recording Locations:

1. Lectriq Factory, Philadelphia, PA (Tracks 1-13, 16)

2. The Machine Shop, Asbury Park, NJ (Tracks 1-7, 16)

3. Lorelei Studios, Philadelphia, PA (Tracks 1-5, 12, 13, 16)

4. Milkboy Studios, Philadelphia, PA (Tracks 2, 16)

5. Rittenhouse Soundworks, Philadelphia, PA (Tracks 2, 16)

6. Groove Studios, (Tracks 12, 15)

7. The Barn, Madisonburg, PA (Tracks 4, 11)

8. Wax’s Car & Basement (Tracks 2, 4, 7, 8, 14)

