We Came As Romans: Veröffentlichen Video zu ‚Wasted Age‘

WE CAME AS ROMANS haben das Video zu ‚Wasted Age‚ veröffentlicht. Seht das Video hier.

Der Track stammt vom neuen Album »Cold Like War«, das über SharpTone Records erhältlich ist. Musik und Merchandise gibt es hier.

Check out the official music videos for…

‚Foreign Fire‘: https://youtu.be/oENP1R2G0g8

‚Cold Like War‘: https://youtu.be/k3zUWxdYd54

‚Lost In The Moment‘: https://youtu.be/KPevO6F-ZNk

COLD LIKE WAR TRACK LISTING:

1. Vultures With Clipped Wings

2. Cold Like War

3. Two Hands

4. Lost In The Moment

5. Foreign Fire

6. Wasted Age

7. Encoder

8. If There’s Something To See (Feat. Eric Vanlerberghe from I PREVAIL)

9. Promise Me

10. Learning To Survive

