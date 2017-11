Apocalyptica rocken die Kieler Woche 2018

Unscheinbar in einer Presseinformation der Landeshauptstadt Kiel wurde der erste Deutschland-Termin 2018 von Apocalyptica bestätigt.

Im Rahmen der „Gewaltig Leise“-Konzerte auf der Kieler Woche 2018, die allesamt auf der Freilichtbühne Krusenkoppel stattfinden, wurde der Termin Sonntag, 17. Juni 2018, 20:30 Uhr bestätigt.

Für die Stadt Kiel eine eher ungewöhnliche Verpflichtung. Im Rahmen der „Gewaltig Leise“-Konzerte befinden sich sonst doch nur andere Stilrichtungen. Für 2018 besteht das Programm aus LaLeLu, Donovan, Gisbert zu Knyphausen, Neonschwarz, Gustav Peter Wöhler, Konstantin Wecker, Silly, Vocaldente und eben Apocalyptica.

Vorverkaufsstart ist am kommenden Freitag, 01.12.2017.

Die Tickets für das Konzert von Apocalyptica kosten 20 Euro plus Vorverkaufsgebühr (Abendkasse: 25 Euro). Erhältlich sind Hardcovertickets nur in Kiel am Infotresen von KulturForum und Stadtgalerie im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, bei der Tourist-Information Kiel, der Konzertkasse Streiber und am Ticket-Center des Citti-Markts.

Bundesweit sind Eintrittskarten über www.eventim.de erhältlich.

