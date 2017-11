Endlevel: Kündigen neues Album Time To Kill an

Endlevel: Kündigen neues Album Time To Kill an

Die schwäbischen Thrasher ENDLEVEL haben in den letzten Jahren eine beachtlichen Weg zurück gelegt. Unzählige Gigs (u.a. beim Out & Loud Festival in Geiselwind) sorgten dafür, dass der Begriff „Panzerheer666“ zu einem Begriff in der Szene wurde.

Nun haben die Balinger ihr erstes Album „Time To Kill“ veröffentlicht. Das Album enthält 10 Hammertracks, die jeden Freund von Bands wie MALEVOLENT CREATION oder ANTHRAX begeistern.

Hier der Titeltrack:

ENDLEVEL wurden 2011 von Jonas Frey und Ken Ratheiser in Balingen gegründet. Nach diversen Besetzungswechseln hat sich 2015 das aktuelle Line Up gefestigt, mit der man nun auch das erste Album „Time To Kill“ auf die Reise schickt. Viele in Eigenregie veranstaltete Konzerte in weiten Teilen Deutschlands stehen auf der Haben-Liste, zudem konnte man bereits auf den Out&Loud Festival das Publikum begeistern. 2016 erschien die EP „Mighty Hunter“, eine Auskoppelung vom Album.

ENDLEVEL sind:

Ken Ratheiser (Lead Guitar, Vocals)

Robin Willkommen (Rhythm Guitar)

Jonas Frey (Drums)

Saša Tripković (Bass)

Robin Richard (Lead Vocals)

Kommentare

Kommentare