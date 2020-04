Harry`s Full Metal Party Festival: fällt Coronavirus zum Opfer

Die Absageflut für Konzerte und Festivals in Folge der Corona-Krise setzt unbeirrt fort, nun hat es auch das kleineim idyllischen Besenfeld im Nordschwarzwald erwischt. Eigentlich sollten in diesem Jahr an zwei Tagenundgewaltig einheizen, doch nun blieb dem Veranstalter nichts anderes übrig, als das Festival auf 2021 zu verschieben. Nächstes Jahr um die gleiche Zeit, mit den gleichen Bands und am gleichen Ort geht es in die nächste Runde, die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.