LONG DISTANCE CALLING werden am 02.02.2018 ihr sechstes Album “BOUNDLESS” über InsideOutMusic / SONY veröffentlichen. Die Band dazu:

“Freunde, wir freuen uns sehr zu verkünden, dass unser neues Album ‘BOUNDLESS’ am 02.02.2018 erscheinen wird. Dieses Mal haben wir uns zu viert für ein paar Monate eingeschlossen, um zu unseren Wurzeln zurückzukehren und dieses “go with the flow” Gefühl einzufangen. ´BOUNDLESS´ ist vermutlich das LDC Album, was unseren Kern am besten repräsentiert: keine Gäste, kein Gesang, komplett instrumental. Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis, das Album strotzt vor Energie, Heavyness, Melodien und Wendungen. Wir hoffen, dass ihr damit genauso viel Spaß haben werdet wie wir.”

Hier könnt ihr das schicke Artwork bewundern, außerdem gibt es dort auch eine erste kleine Portion Musik:

“BOUNDLESS” erscheint als Special Edition Digipak CD, Gatefold 2LP + CD (inkl. Etching auf Seite D) & als Digitaler Download.

Ab sofort kann das Album hier vorbestellt werden: https://longdistancecalling.lnk.to/Boundless

“BOUNDLESS” Tracklist:

Out There

Ascending

In The Clouds

Like A River

The Far Side

On The Verge

Weightless

Skydivers

Natürlich werden LONG DISTANCE CALLING auch wieder auf Tour gehen:

02/02 Dortmund (D) FZW (“Boundless” Release Show / followed by Visions Party)

28/02 Hannover (D) Lux

01/03 Berlin (D) Musik & Frieden

02/03 Hamburg (D) Indra

03/03 Kiel (D) Die Pumpe

04/03 Bremen (D) Tower

05/03 Köln (D) Gebäude 9

06/03 Wiesbaden (D) Schlachthof (Kesselhaus)

07/03 Stuttgart (D) ClubCann

08/03 München (D) Kranhalle

09/03 Wien (AT) B72

10/03 Prag (CZ) Nova Chmelnice

11/03 Dresden (D) Beatpol

12/03 Nürnberg (D) Club Stereo

