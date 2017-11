“Jahresabschlusskonzert am 02.12.2017 im Jugendzentrum Area51, Duisburg (Vorbericht)“

Eventname: Rock@Area51

Bands: Way Too Far, We Scrape The Sky, Never Back Down, Gina Goes Wild



Ort: Jugendzentrum Area51, Duisburg

Datum: 02.12.2017 (Einlass: 17:30 Uhr, Beginn: 18:00 Uhr)

Kosten: 5,00€ AK

Genres: Metalcore, Hardcore, Trancore

Veranstalter: Jugendzentrum Area51 (https://www.facebook.com/jzarea51/)

Link: https://www.facebook.com/events/163868147538153/

Vom Rock@Area51 haben wir ja schon einmal berichtet, das ist allerdings schon etwas her. Im Februar dieses Jahres war ich dort, und es standen fünf Bands auf der Bühne. Bei dieser Show, die auch gleichzeitig die Jahresabschlussshow ist, sind es vier. Eine davon, nämlich Never Back Down, waren auch schon im Februar am Start, und ich darf sie Anfang Dezember zum insgesamt dritten Mal live erleben.

Los geht es aber wohl mit Way Too Far aus dem Kreis Viersen, die es seit April 2014 gibt. Im Januar 2015 wurde die EP Branches veröffentlicht, im Juni 2017 folgte das Album My Way, beide kann man sich auf der Bandcamp-Seite von Way Too Far anhören. Vom Album My Way gibt es zum Track Liar, mit dem die Jungs wohl doch eher die Hardcore-Fraktion bedienen, auch ein Video:

Aus Köln kommt die Band We Scrape The Sky, die auf ihrer Facebook-Seite als Genre Progressive Metalcore angegeben hat. Beeindruckend ist zum einen die Liste der Bands, mit denen die Jungs bereits die Bühnen teilen durften, denn da stehen so Namen wie Texas In July, Betraying The Martyrs oder Darkest Hour, und zum anderen konnten We Scrape The Sky gerade einen Vertrag mit Redfield Digital unterschreiben. Zum Titeltrack der Debüt-EP Hate/Love gibt es hier das Video:

Auch die aus Mönchengladbach stammende Band Never Back Down hat schon mit vielen Bands die Bühnen geteilt. Wie die Jungs das schaffen, neben den vielen Shows, die sie auch schon für das kommende Jahr wieder auf dem Zettel haben, auch noch am anstehenden Album zu werkeln, weiß ich nicht, aber ihre Shows sind doch immer wieder sehenswert. Davon könnt Ihr Euch hier schon mal überzeugen, denn während einer Show der Jungs im November entstand dieses Video zum Song Carry Me:

Auch immer sehr sehenswert sind natürlich die Shows von Gina Goes Wild, denn jetzt wird es knallbunt und die Neonfarben leuchten von allen Ecken und Enden der Bühne. Mit Felix und Thomas an den Mikros geht es jetzt eher in Richtung Trancecore. Die Veröffentlichung der EP liegt tatsächlich schon über ein Jahr zurück, aber vielleicht gibt es ja am 02.12. schon den einen oder anderen neuen Song auf die Ohren. Einer der ohrwurmverdächtigsten Songs von Gina Goes Wild dürfte das Cover vom ATC-Song Around The World (La La La La La) sein, den es hier auf Auge und Ohr gibt:

Bei einem Eintrittspreis von 5,00€ für vier Bands kann man sich ja sicherlich auch noch den einen oder anderen Artikel vom Merchandise-Stand oder auch ein weiteres Kaltgetränk gönnen. Die Heizung kann aber wohl an diesem Abend ausgeschaltet bleiben, denn es dürfte mächtig warm werden im Area51. Also kommt vorbei und habt Spaß! 🙂

Kommentare

Kommentare