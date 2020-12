Within Temptation: veröffentlichen Video zum neuen Song ‘The Purge’

“Throughout history people have always been searching for ways to cleanse themselves. They’ve always been searching for… The Purge”

Within Temptation veröffentlichen heute das nagelneue Musikvideo zu ihrem brandneuen Song The Purge, der am 20. November veröffentlicht wurde und von den internationalen Medien erstaunliche Resonanz erhalten hat. Das Video zeigt Sängerin Sharons Suche nach Selbsterlösung:

Sharon den Adel sagt dazu: „The Purge dreht sich um Selbstreflexion und die Suche nach Erlösung. Niemand kommt ohne Narben durch das Leben oder ohne sie anderen zuzufügen und es wird immer Momente im Leben geben, in denen man anfängt, seine Entscheidungen in Frage zu stellen. Man beginnt zu erkennen, dass man Fehler gemacht hat und nicht nur anderen, sondern auch sich selbst Schaden damit zufügt. Sich das selbst einzugestehen, diese Fehler anzuerkennen und zu akzeptieren, kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein – jedoch unausweichlich, wenn die Last zu schwer wird. “

