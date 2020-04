Zelt-Musik-Festival: Veranstalter müssen diesjähriges ZMF absagen

Nach der gestrigen Schaltkonferenz zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem damit einhergehenden Verbot für Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August 2020, war klar, das bedeutet das sichere AUS für die allseits geliebten Sommerfestivals. Nachdem heute Morgen schon das Wacken, das Bang Your Head, das Rock Of Ages, das Rock Am Ring/Rock Im Park, das Southside, das M`era Luna, das Hurricane und einige andere abgesagt wurden, haben sich nun die Veranstalter des Zelt Musik Festival in Freiburg im Breisgau zu Wort gemeldet. Das Festival war für den 15.07.-02.08 2020 in Freiburg geplant. Leider fällt auch dieses Event in die Kategorie Großveranstaltungen und musste daher nun abgesagt werden. Bitter für Freiburg, wo vernünftige Konzerte sowieso schon rar gesät sind, dennoch ist die Entscheidung gut und richtig, denn die Sicherheit und Gesundheit von Bands, Veranstalter, Crews und Publikum muss oberste Priorität haben.

Hier das offizielle Statement der Veranstalter:

Liebe Fans, Freunde und Unterstützer des Zelt-Musik-Festivals,

wir sind unendlich traurig euch mitteilen zu müssen, dass aufgrund der Corona-Krise das diesjährige ZMF nicht stattfinden kann.

Wie die Bundesregierung gestern mitgeteilt hat, sind alle Großveranstaltungen bis Ende August untersagt. Natürlich ist das sehr bedauerlich, jedoch stehen wir hinter diesen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und begrüßen die längerfristige Planungssicherheit.

Derzeit klären wir noch, ob vereinzelte Konzerte auf nächstes Jahr verlegt werden. Bitte gebt uns hier noch etwas Zeit, wir halten Euch auf dem Laufenden!

Es geht an jeden, sich zurückzuziehen und soziale Kontakte soweit möglich zu meiden. Dazu rufen auch wir auf. Denn das Virus können wir nur gemeinsam bekämpfen!

Wir freuen uns dafür umso mehr auf das nächste ZMF 2021 mit viel Musik und vielen Sommerabenden in der bunten Zeltlandschaft – vom 21. Juli bis 8. August 2021.

Bleibt gesund!