2017 wird das Jahr der großen Rückkehr von den norwegischen Symphonic Black Metal Giganten DIMMU BORGIR – und das Spektakel beginnt mit der langersehnten Doppel-DVD »Forces Of The Northern Night«, die am 28. April auf die Menschheit losgelassen wird. Das in zahlreichen Formaten erhältliche Release beinhaltet gleich zwei Live-Rituale:

Die legendäre Show in Oslo, die DIMMU BORGIR gemeinsam mit dem Norwegischen Radio Orchester und einem bombastischen Chor zeigt, ebenso wie die komplette Performance beim Wacken Open Air mit beinah 100 Musikern auf der Bühne.

Heute enthüllen die Norweger das erste Video ihrer Wacken Show – seht hier die rasante Black Metal Hymne ‚Mourning Palace‘ live performt mit dem Nationalen Tschechischen Symphonie Orchester:

https://youtu.be/Cg6n3ZhKwt4

DIMMU BORGIR’s »Forces Of The Northern Night« wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 2BluRay-Digibook

(Live in Oslo & Dokumentation + Live in Wacken)

– 2DVD-Digibook

(Live in Oslo & Dokumentation + Live in Wacken)

– 2CD-DIGI

(Live in Oslo)

– 2BD+2DVD+4CD-Earbook

(Live in Oslo BluRay, DVD & Audio CDs + Live in Wacken BluRay, DVD & Audio CDs)

– 2LP (schwarz) im Gatefold

(Live in Oslo)

– 2LP (weiß) im Gatefold

(Live in Oslo)

– NB Earbook Deluxe

(Live in Oslo + Dokumentation BluRay, DVD & audio CDs + Live in Wacken BluRay, DVD & audio CDs, inkl. A1 poster + Silver Mirror Board Artwork)

Dies ist die jeweilige Trackliste beider Shows:

01. Xibir (orchestra)

02. Born Treacherous

03. Gateways

04. Dimmu Borgir (orchestra)

05. Dimmu Borgir

06. Chess With The Abyss

07. Ritualist

08. A Jewel Traced Through Coal

09. Eradication Instincts Defined (orchestra)

10. Vredesbyrd

11. Progenies Of The Great Apocalypse

12. The Serpentine Offering

13. Fear And Wonder (orchestra)

14. Kings Of The Carnival Creation

15. Puritania

16. Mourning Palace

17. Perfection Or Vanity (orchestra)

Bestellt die physischen Formate von »Forces Of The Northern Night« hier vor:

http://nblast.de/ DimmuBorgirFOTNNNB

Oder bestellt die Liveshows hier digital vor und erhaltet ‚Mourning Palace (live in Oslo)‘ sofort, beziehungsweise streamt den Track:

http://nblast.de/ DIMMUBORGIRDigital

Diese akustische Kombination aus der Schönen und dem Biest erschien für Fans von DIMMU BORGIR seit Jahren völlig logisch. Aber viel Zeit, Planung und Herzblut waren nötig, um diese gigantische Produktion auf die Bühnen zu bringen und mit jeweils anderthalbstündigen Sets durch zwei Jahrzehnte der Bandgeschichte zu führen – sei es mit dem majestätische Finisher ‚Mourning Palace‘, dem infernalen Stampfer ‚Puritania‘ oder dem ausgefallenen Duo ‚Gateways‘. DIMMU BORGIR wissen, wie man nichts als Asche zurücklässt.

