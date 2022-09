8APIE: enthüllen Hardrock-Musikvideo zu „Kingdom Come“

Die New Yorker Hard Rock-Band 8APIE hat am 2. September ihr Musikvideo zu Kingdom Come veröffentlicht und teilt ihre Liebe zu authentischem, knallhartem Hardrock mit echten Musikliebhabern.

8APIE ist eine Band, die aus purer Leidenschaft und Notwendigkeit von dem erfahrenen Musiker und Mixing Engineer Fader Istheman gegründet wurde, der auf eine über 25-jährige Erfolgsbilanz zurückblicken und mit allen großen Labels zusammengearbeitet hat, als Big Machine, Sony, Arista, Atlantic usw. und Künstlern wie LA Guns, Zebra, Joan Jett, Dee Snider, Quiet Riot, Miley Cyrus usw. Fader hat sich mit seinem Cousin Seven Istheman zusammengetan, ebenfalls ein makelloser Musiker und Tontechniker, der mit allen zusammengearbeitet hat und alle aus seiner Zeit in großen Aufnahmestudios wie The Record Plant, Media Sound usw.

Ihre erste Kreation, Kingdom Come, kombiniert unverfälschtes Hardrock-Songwriting im Stil der 80er mit knackiger State-of-the-Art-Musikproduktion und zeigt die jahrzehntelange Erfahrung des Duos in der Zusammenarbeit mit berüchtigten Namen der Musikindustrie.

Seht euch hier das Musikvideo zu Kingdom Come an:

In Bezug auf Kingdom Come deutete die Band eine tiefere Bedeutung an:

‘In den dunkelsten Zeiten musst du versuchen, in deinen Momenten zu leben und die guten Dinge anzunehmen, die einfachen Dinge im Leben, die jeden Tag passieren. Lass die Momente nicht an dir vorbeiziehen. Eines Tages werden wir alle unseren Schöpfer treffen, aber während wir hier sind, müssen wir das Leben in vollen Zügen genießen! Lebe, bis das Königreich kommt!’

Es ist ziemlich offensichtlich, dass 8APIE im Herzen reine Künstler sind und sich der Schaffung von Kunst verschrieben haben. Sie behaupten, dass sie dies nicht tun, um große berühmte Rockstars zu werden. Sie tun dies, weil sie Real Deal Hard Rock/Metal-Musik, die Substanz hat und lyrisch tief und bedeutungsvoll ist, mit echten Musikliebhabern teilen wollen, die diese Art von Kunst und Produktion schätzen und vermissen. Aufgenommen in den Vibramoon Studios, einer hochmodernen Einrichtung von 8APIE, übertrifft die Qualität und der Produktionswert die höchsten Erwartungen. Kingdom Come hat allein über 100 Stunden Aufnahme- und Mischzeit. Mit einem ehrgeizigen Start will die Band bis Januar 2023 das erste Album mit elf Songs veröffentlichen.

Line-Up:

Fader Istheman – Gesang, Gitarre, Bass, Klaviatur

Seven Istheman – Schlagzeug, Klaviatur, Hintergrundgesang

Zusätzlicher Hintergrundgesang von Kimmy Kupershmid und Melody Roxz

8APIE online:

Facebook

Instagram