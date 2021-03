A Day To Remember: neue Single und Album veröffentlicht

A Day To Remember haben ihr neues Album You’re Welcome veröffentlicht, das jetzt bei allen Streaming-Plattformen erhältlich ist, auch in Begleitung exklusiver Merchandising-Pakete und in unterschiedlichen Vinyl-Varianten, die über den offiziellen Store der Band bezogen werden können. You’re Welcome enthält unter anderem die aktuelle Single Everything We Need, die Jeremy McKinnon von A Day To Remember gemeinsam mit Multiplatin-Superstar Jon Bellion, Nick Long und Collin „DOC“ Brittain schrieb. Der Song handelt von der beglückenden Momentaufnahme, dass „you have everything you want or need in your life and are just vibing on the road“. In den amerikanischen Active Rock Radio Airplay-Charts steht der Song bereits in den Top 30 und nähert sich weltweit 2,5 Millionen Streams.

Von Forbes, Consequence Of Sound, Kerrang! und weiteren bereits als eines der „Most Anticipated Rock Albums Of 2021“ gehandelt, wurde You’re Welcome größtenteils von Colin „DOC” Brittain und Jeremy McKinnon produziert. Die 14 Tracks markieren den nächsten Entwicklungsschritt für das hochgelobte Quintett. Zu den Highlights gehören die vorab veröffentlichten Singles Brick Wall, Degenerates, Resentment und Mindreader, weitere herausstechende Songs sind Bloodsucker, das mit einer mitreißenden Intensität wütet, die Punk-Energie und der unvergessliche Refrain von F.Y.M., die stadiontauglichen Gesänge und dicken Gitarrenwände von Viva La Mexico und Everything We Need, das mit einer wehmütigen Melodie und akustischer Gewandtheit das Album abschließt und einmal mehr das facettenreiche Songwriting der Band verdeutlicht.

Anfang des Jahres hielten A Day To Remember ihr allererstes Akustik-Livestream-Event ab, A Day To Remember: Live at The Audio Compound. Nachdem der Stream in ihrem offiziellen YouTube-Kanal Premiere gefeiert hatte, überraschte die Band ihre weltweite Fangemeinde damit, die karriereübergreifende Performance aus neun Songs als akustisches Live-Album Live At The Audio Compound offiziell bei allen DSPs zu veröffentlichen.

Mehr zum Album:

Quelle: Sailor Entertainment