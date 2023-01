A Life Divided: neue Single „Best Time“ erschienen

A Life Divided läuten das neue Jahr mit ihrer neuen Single Best Time ein. Es ist die bereits zweite Singleauskopplung aus dem im August erscheinenden neuen Studioalbum.

„In dem Song geht es um machtverliebte Egoisten, die sich mit aller Macht an ihr goldenes Schiff klammern, obwohl sie schon längst mit ihm untergegangen sind“, erklärt Sänger Jürgen Plangger. „Leute, die die Schuld immer bei anderen suchen und auf die ganze Welt schieben.“

Ein Thema, das aktuell brisanter denn ist, blickt man auf die weltpolitischen Geschehnisse. „Wir leben in einer Art andauernden Ausnahmezustand“, so Jürgen weiter. „This used to be our best time – this used to be our paradise. Die Welt um uns herum fühlt sich dieser Tage mehr nach Moll als nach Dur an. Gerade aus meiner Perspektive als Vater hoffe ich sehr, dass das nicht zum Dauerzustand wird.“

Die Single ist, wie das gesamte Album, ein Resultat der zurückliegenden Zeit – düster, wütend und direkt.

Längst hat sich die Münchner Band A Life Divided szeneübergreifend einen Namen gemacht. 2003 gegründet, kämpft sich die Gruppe um Sänger Jürgen Plangger (auch Gitarrist bei Eisbrecher) auf Touren mit Oomph!, Apocalyptica oder Mono Inc. an die Spitze, um schließlich eigene ausverkaufte Headliner-Gigs in den Clubs zu spielen. Mit ihrem unvergleichlichen Alternative Metal erobern Plangger, Gitarrist Tony Berger, Bassist Tobias Egger und Drummer Manuel Di Camillo mit ihren letzten drei Alben nicht nur die Herzen der Fans, sondern auch die deutschen Albumcharts.

Das neue Album wurde in den hauseigenen A Life Divided Studios unter der Regie vom musikalischen Band Mastermind Erik Damköhler aufgenommen, Mix und Master übernahm Christoph Wieczorek (Annisokay) von den Sawdust Studios.