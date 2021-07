A-Z: unterschreiben weltweiten Vertrag mit Metal Blade Records

Metal Blade Records ist stolz darauf, A-Z in ihrem weltweiten Roster willkommen zu heißen!

A-Z (ausgesprochen „A through Z“) steht für Ray Alder (Fates Warning; Gesang) und Mark Zonder (ex-Fates Warning, Warlord; Schlagzeug) und bedeutet auch „alles ist möglich“ – und mit diesem Line-Up an Musikern ist das keine Übertreibung. In dieser aufregenden neuen Band sind Alder und Zonder wieder vereint, und sie werden von Philip Bynoe (Warlord, Steve Vai, Nuno Bettencourt) am Bass, JoopWolters (Steve Walsh, Simon Phillips) an der Gitarre und Vivien Lalu (Steve Walsh, Jordan Rudess) an den Tasten unterstützt.

Zonder kommentiert: „Als wir auf der Suche nach einem Vertrag waren, war Metal Blade die Nummer eins auf der Liste. Ich habe mit Brian Slagel zum ersten Mal vor etwa 40 Jahren mit Metal Massacre II und Warlord gearbeitet. Keine Frage, dass sie einen großartigen Job machen und wir sind sehr aufgeregt und stolz, wieder bei MB zu sein.“

Musikalisch ist A-Z melodisch und progressiv und erinnert an die klassische Fates Warning-Ära mit Alben wie Parallels und Pleasant Shade Of Grey, während sie die Hooks klassischer 70er und 80er Hardrock-Künstler in Erinnerung rufen. Das kommende Debüt der Band wird das erste Mal sein, dass Alder und Zonder seit 2004 zusammen aufgenommen haben, und es wird sicherlich sowohl Fates Warning als auch Melodic Hard Rock-Fans gefallen.

In der Zwischenzeit können sich Fans eine Videonachricht zum Signing von A-Z und Metal Blade CEO/Gründer Brian Slagel ansehen:

A-Z Line-Up:

Ray Alder – Vocals

Mark Zonder -Drums

Philip Bynoe – Bass

Joop Wolters – Guitar

Vivien Lalu – Keys

A-Z online:

http://www.a-zband.com

https://www.facebook.com/A-Z-104283315288910